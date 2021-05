La desescalada y el 4-M reactivan al PSPV: rutas comarcales para mover a las bases antes de los congresos

La ruta está encabezada por el secretario de Organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, y se ha iniciado en l’Alacantí, con visitas a las agrupaciones de Mutxamel, Sant Joan y San Vicente del Raspeig, tres municipios con alcaldes socialistas, y un encuentro posterior con cargos del resto de localidades de la comarca, entre ellos, Francesc Sanguino, portavoz municipal en Alicante, donde se celebró una comida.

La elección, en este sentido, no es casual. De un lado, se comienza en la provincia, desde donde en ocasiones se le ha recriminado al PSPV que le falta más pisar el terreno para conocer la realidad de Alicante. Además, en la comarca alicantina más importante desde el punto de vista cuantitativo por lo que respecta a número de militantes, y con una parada en San Vicente, que, en estos momentos, no sólo es la principal localidad gobernada por los socialistas en la comarca, sino que, además, ha vivido una crisis municipal a cuenta de la rebelión protagonizada por los ediles sanchistas contra el alcalde, Jesús Villar, que se saldó con ceses de competencias, dimisiones y la apertura de un expediente informativo a los ocho ediles rebeldes. Aún así, desde el partido sostienen que esto no ha tenido nada que ver con la elección de l’Alacantí, que Villar ha tenido el respaldo del PSPV desde el principio, y que la crisis prácticamente se da por controlada, aunque los expedientes siguen su curso en estos momentos.