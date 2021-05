Los tránsfugas de Cs obligan a reorganizar las comisiones de las Cortes para darles voz

Las Cortes Valencianas tendrán que someter a reajuste la composición de todas las comisiones parlamentarias para dar voz al grupo de tránsfugas que ha decidido abandonar Ciudadanos (Cs). El alicantino José Antonio Martínez, acompañado de Jesús Salmerón, Cristina Gabarda y Sunsi Sanchís, han renunciado a las siglas con las que concurrieron a las últimas elecciones, pero mantendrán el acta como diputados no adscritos. Con esa condición, tienen blindado su derecho a participar en comisiones y el resto de fuerzas políticas han decidido introducir cambios de urgencia para que el Botànic mantenga su hegemonía. En definitiva, cierran filas para que el fenómeno del transfuguismo no desbarate los acuerdos que se alcanzaron al inicio de legislatura y mantener el equilibrio de fuerzas pactado hace dos años.

La salida de los cuatro tránsfugas de la formación naranja ha venido acompañada de su petición de integrarse en las comisiones de Justicia, Política Social, Obras Públicas y Educación. Al inicio del mandato, se acordó que cada uno de esos grupos estaría formado por seis miembros del Gobierno (tres del PSPV, dos de Compromís y uno de Unides Podem) frente a cinco de la oposición (dos del PPCV, dos de Cs y uno de Vox). Ahora, la entrada de los desertores del partido de Arrimadas, con voz y voto, descompensa el reparto inicial. Tanto es así que cada uno de ellos tendría la misma capacidad de influencia que los que representan a formaciones que obtuvieron más de 200.000 votos, como Unides Podem o Vox. Por ello, la Mesa de las Cortes aceptó ayer su integración en las comisiones solicitadas al tiempo que decretó que el PSPV, el grupo mayoritario, sume un representante más en las comisiones que están convocadas los próximos días -Política Social y Justicia-. Será después cuando los síndicos del arco parlamentario tratarán de llegar a un nuevo acuerdo.

No es la primera vez que el Parlamento valenciano sufre una situación de este tipo. Ya en 2008, con Compromís, se vivió algo similar. Entonces se acordó que los diputados no adscritos tenían la posibilidad de integrarse en una comisión y también de formular preguntas al Consell e intervenir en plenos y comisiones. Ese acuerdo fue, precisamente, el que también se blandió cuando en 2017 otros cuatro diputados de Cs en las Cortes, entre ellos el exportavoz Alexis Marí, abandonaron el grupo. La única diferencia con respecto a la situación actual es que hace dos meses la Cámara aprobó un acuerdo antitransfuguismo impulsado por los socialistas que contemplaba, entre otras cuestiones, que los grupos que experimentan las bajas en sus filas no pueden verse perjudicados en el reparto de fuerzas en las comisiones.

La solución que se baraja para el resto de la legislatura es aumentar la composición de las comisiones hasta 15 diputados, como en el anterior mandato, para reequilibrar las fuerzas y que los tránsfugas tengan un peso que esté muy lejos de ser trascendental, con el incremento de gasto público que eso conlleva.

Mientras tanto, los apóstatas de Cs quieren contar con sus propios asesores, seguir utilizando las plazas de aparcamiento que les fueron asignadas al inicio de la legislatura y percibir cualquier emolumento que les corresponda a nivel individual, y así se lo han hecho saber a la Mesa. Quieren percibir hasta el último euro que les corresponda para poder llevar a cabo, dicen, su labor parlamentaria y, por ello, han preguntado con qué medios materiales y personales contarán desde ahora. Todos ellos rechazan devolver el acta que les viene reclamando su partido desde el momento en el que anunciaron públicamente su divorcio.

Sigue la sangría con la baja de la exdiputada Julià

La fuga de militantes de Cs va a más. La exdiputada por Castellón Sandra Julià ha sido la última en anunciar que deja la formación con duras palabras contra Inés Arrimadas, a la que acusa directamente de «destruir de un plumazo toda la estructura y los valores del partido». Se une así a la renuncia al carné de los cuatro diputados en las Cortes y las dos concejalas de Villena, Mari Carmen Clemor y María Gracia. Mientras tanto, el portavoz de Cs en Torrent, Raúl Claramonte, se ha postulado para ocupar el cargo de coordinador autonómico, vacante desde la salida de Toni Cantó .

El PSPV aprieta al PP para designar síndic pero no existen plazos

Eva Ortiz actuará como portavoz el próximo pleno y Manolo Mata pide a Génova que ponga orden

El PPCV se encuentra inmerso en una presunta batalla por el liderazgo del partido y la renuncia al escaño de Isabel Bonig ha dejado desierta la sindicatura del grupo en las Cortes. Ese escenario proyecta un aparente vacío de poder que se solucionará aupando a un diputado del círculo de confianza de Carlos Mazón, pero el alicantino no será bendecido como nuevo líder hasta dentro de dos meses y, con ello, el PSPV está dispuesto a poner el foco en esa situación de interinidad en la Cámara. Ayer, el portavoz socialista, Manolo Mata, valoró que las instituciones valencianas necesitan seriedad y estabilidad, y lanzó un mensaje directamente a Génova para reclamar que busquen una solución y dejen de prolongarla en el tiempo para que coincida con el resultado de sus procesos internos, es decir, del congreso que celebrará la formación de centro derecha en la Comunidad el tres de julio.

En el pleno de la próxima semana será la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, quien ha sido mano derecha de Bonig, la que formulará la pregunta del control al jefe del Consell. Ortiz no es la síndica, es portavoz adjunta, y ha tenido que presentar un escrito dirigido a la Mesa de las Cortes para informar de que intervendrá de forma interina. Se da por hecho que la presidencia de la institución no pondrá objeciones a la participación de Ortiz en la sesión plenaria, pero está claro que, si la elección del síndic popular se demora en el tiempo, la oposición cargará contra la formación de centroderecha al interpretar el vacío como una cuestión de debilidad. No obstante, el reglamento no estipula plazos concretos para designar al nuevo portavoz y el PPCV podrá en principio alargarlo cuanto quiera, aún a riesgo de exponerse a las críticas que ya recibe.