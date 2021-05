Compromís denuncia que la Diputación sigue sin conceder las ayudas por la DANA 20 meses después

Compromís ha cargado contra la gestión de Carlos Mazón después de que la Diputación de Alicante no haya tramitado las ayudas que anunció hace 20 meses para los municipios afectados por la catástrofe de la DANA. La coalición considera este hecho un ejemplo de la "peor gestión poscatástrofe de la historia de la institución alicantina".

"La Diputación de Alicante es la única administración que comprometió ayudas y que no ha ingresado aún ni un solo euro de los 6 millones prometidos en subvenciones, circunstancia que no se da en sus homólogas de Valencia y Castellón, las cuales teniendo el mismo marco jurídico sí pudieron hacer llegar sus planes a los municipios afectados en aquella semana de desbordantes lluvias", ha afirmado el portavoz Gerard Fullana.

El portavoz valencianista en la Diputación ha recordado que “15 días después de la DANA, el señor Mazón hizo una rueda de prensa en la que acusó a todo el mundo -al gobierno de la Generalitat, al gobierno central- de no estar tramitando ayudas. Dijo que él en pocas semanas iba a tramitar ayudas por valor de 6 millones de euros. Han pasado 20 meses y la Diputación de Alicante todavía no ha finalizado el trámite de las ayudas de la DANA, lo que supone la peor gestión tras una catástrofe de la historia de la Diputación de Alicante", para añadir que "no es nada nuevo, el señor Carlos Mazón se ha dedicado básicamente a anunciar, pero nada sabemos del Plan Planifica, nada sabemos del Plan Más Cerca y, por supuesto, poco sabemos de las ayudas de la DANA”.