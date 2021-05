Reprimenda de Mónica Oltra al Consell por la desbandada en las Cortes

La portavoz del Gobierno autonómico calificó ayer como una «desafortunada coincidencia» la elevada suma de consellers que faltarán a la sesión y justificó que está motivada por la imposibilidad de cuadrar agendas. Aún así, elevó el tono sin levantar por ello la voz para reconocer que eso es algo que «no debe pasar», porque el Ejecutivo, recalcó, ha de ser «muy escrupuloso con las obligaciones de rendición de cuentas» en las Cortes.

«Sinceramente, creo que no se tiene que producir», aseveró la portavoz autonómica tras ser preguntada por esta cuestión en su comparecencia posterior al pleno del Consell. En opinión de la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, «siempre puede faltar alguna persona, pero lo que va a pasar esta semana no debe pasar», remachó. Eso es algo, subrayó, que le preocupa y ocupa porque «sin parlamentarismo no hay democracia».

En concreto, al pleno de este miércoles no asistirán los consellers de Hacienda, Sanidad Universal y Salud Pública, Economía, Agricultura, Política Territorial y Participación, que son Vicent Soler, Ana Barceló, Rafa Climent, Mireia Mollà, Arcadi España y Rosa Pérez Garijo, respectivamente. Y en la del jueves 20, la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tampoco estarán presentes la de Justicia, Gabriela Bravo, y de nuevo los de Sanidad, Agricultura y Política Territorial. Entre las ausencias se cuentan consellers de todos los partidos que integran el Botànic, es decir, del PSPV, de Compromís y de Unides Podem. Diputados de los dos primeros partidos, los de mayor peso en la estructura del Consell, reprendieron precisamente esta semana y de forma pública al Botànic por la desbandada de consellers.

Por su parte, Mónica Oltra reconoció ayer que siempre puede faltar alguno porque algún ministro puede hacer una convocatoria o por causa de algún imprevisto, pero sin negar que «lo que va a pasar esta semana no debe pasar». No obstante, la también consellera de Igualdad salvó sus propios muebles y garantizó que ella asistirá y que contestará «con mucho gusto» a las interpelaciones y preguntas, al igual que el resto de sus compañeros que sí irán al pleno.

«Todos podemos faltar en algún momento, pero tenemos que evitar que haya tantas ausencias», insistió la vicepresidenta del Consell.