Carlos Mazón plantará cara al Botànic en las Cortes en plena carrera para liderar el PPCV

Carlos Mazón, que ya tiene resuelto su encaje en el PP con el apoyo sin fisuras de Génova, no tiene habitualmente este altavoz para ganar visibilidad y, precisamente por este motivo, la oportunidad de mañana es clave para demostrar si, además de ser un referente en Alicante, puede serlo también en Valencia y Castellón. Es su primer acto oficial desde que anunció su candidatura para convertirse en líder del PP valenciano y le viene como anillo al dedo para marcar posiciones frente a Ximo Puig en una de sus principales pugnas políticas desde el inicio del mandato. Aunque el jefe del Consell no esté presente, no cabe duda de que el dirigente alicantino se va a dirigir a él en todo momento. Como lo hacía Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sanchez. El PSPV intentará diluir su presencia y restar importancia a su acto, pero lo cierto es que a nadie del Palau se le escapa que Carlos Mazón tiene su mirada puesta en València y que tratará de ganar notoriedad en la escena autonómica gracias a esta comisión en la que se van a desarrollar las audiencias de expertos y dirigentes políticos para enriquecer la Ley del Fondo de Cooperación. La estrategia del PSPV pasa por tratar de aislar a su contrincante, que acudirá también con el diputado provincial Adrián Ballester, uno de sus hombres fuerte. El Botànic, por su parte, llevará nada menos que a once representantes. Entre ellos, participarán los presidentes de las diputaciones de Valencia y Castellón, los socialistas Toni Gaspar y Josep Martí, además de otros cargos municipales de izquierdas. También estará presente el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, o el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés. El diputado encargado de replicar a Carlos Mazón será José Chulvi, secretario general de los socialistas alicantinos. En esta comisión también será clave la posición de Ciudadanos, cuyos diputados provinciales han jugado a dos bandas con el Fondo de Cooperación y no han terminado de posicionarse. Lo habitual. Pero más allá del debate de estas ayudas entre los pueblos, el mensaje que traslade Carlos Mazón será importante desde diferentes puntos de vista. Y es que no sólo tiene el objetivo de explicar por qué está rechazando el Fondo de Cooperación desde Alicante, sino que tiene que demostrar que también habla en clave valenciana y castellonense y elevar el discurso para justificar que este mecanismo de financiación, hecho de otra forma, beneficiaría también al resto de la Comunidad. Los socialistas le apretarán para evidenciar que renegar de este programa es el ejemplo de su unilateralidad y que su negativa responde a una cuestión política. Con este boicot, Carlos Mazón está dejando a los municipios alicantinos sin los 13,7 millones anuales de este fondo para hacer frente al gasto corriente o a inversiones, mientras el resto de diputaciones sí se han sumado y, de hecho, han llegado a duplicar la cuantía. Pero también es verdad que el PP, con el apoyo de Ciudadanos, ha sacado adelante varios planes de obras para compensar a los pueblos y beneficiar a los que tienen menor población. Desde el Botànic tratarán de evidenciar que Carlos Mazón tiene un problema con la gestión y que, con su negativa, está cometiendo un atropello contra los intereses de los municipios alicantinos. Sus planes de obras son tildados desde la izquierda como un intento por controlar el reparto inversor antes que distribuir dinero objetivamente.

«Los halcones del Palau vieron que yo quería intervenir y ellos han presentado a todos sus alcaldes. Es una reacción antimazón de libro», afirmó el dirigente alicantino, que no va a posicionarse directamente contra el Fondo de Cooperación, sino que se va a limitar a pedir que se respeten dos criterios: la no imposición para que cada provincia pueda organizarse como considere y la defensa de la Constitución para no vulnerar la autonomía de los entes locales. «Estoy dispuesto a negociar el Fondo de Cooperación y a trabajarlo, pero creo que hay que tratar mejor a los pequeños municipios y la Generalitat no puede imponer cómo se tiene que organizar una provincia cuando hay una realidad específica que se tiene que respetar», afirmó Mazón.