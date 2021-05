Infidelidad transfuguista

Ansias de poder. Venganzas personales que pesan más que la lealtad a las siglas. Promesas de cargos aderezados de suculentos ingresos. Compras de voluntades y, en ocasiones, la sempiterna sombra de la corrupción acechando en torno a las instituciones; aunque no todos los motivos son siempre espurios cuando se trata de flirtear con la infidelidad política.

El campo de batalla en el que se libra la guerra del transfuguismo agita una vez más el tablero de juego de la política valenciana. La hemorragia que sufre Cs por la concatenación de trompazos electorales y su acelerada pérdida de influencia ha generado un efecto contagio entre quienes deciden cambiar de bando, convertirse en desertores. La renovación del Pacto Antitransfuguismo estatal el pasado año y la aprobación de una iniciativa parlamentaria aprobada hace tan solo tres semanas en las Cortes Valencianas no ha impedido que cuatro diputados hayan firmado ahora su divorcio con el partido de Arrimadas.

José Antonio Martínez, Jesús Salmerón, Cristina Gabarda y Sunsi Sanchís son los parlamentarios que se van pero se quedan. Se marchan pero no renuncian al acta. Precisamente los mismos que respaldaron con sus votos la propuesta contra el efecto tránsfuga impulsada por el PSPV en el Parlamento autonómico, pero como suele suceder con suma frecuencia en estos casos, defienden con uñas y dientes su fuga oportunista con su compromiso de retener escaño y sueldo para trabajar, dicen, por los ciudadanos; los otros ciudadanos en este caso, los ajenos a la poltrona de la Cámara.

El fiasco de la operación en Murcia y el colosal batacazo en Madrid el 4-M no han hecho más que disparar la cifra de apóstatas con carné naranja, una tendencia que empieza a coger velocidad de crucero en la Comunidad. Las circunstancias motivan que ahora sean ellos quienes se sitúan en el punto de mira, en el epicentro mediático, pero el fenómeno del cambio de chaqueta, de dar el salto hacia otro bando, no es nuevo. Afecta y beneficia, según se mire, a casi todo el espectro político y no hace falta retrotraerse al «marujazo» de Zaplana en Benidorm en el 91 para comprobar que el goteo de apóstatas ha sido y es incesante, también en esta legislatura.

La expulsión hace un par de meses del senador alicantino Emilio Argüeso de las huestes de Cs, acusado de ofrecer prebendas , precisamente, para potenciar el transfuguismo, fue sin duda el punto de inflexión que abrió la veda al chorreo de renuncias a la militancia entre cargos institucionales de la Comunidad. La legión de argüesistas, es decir, de afines al que fuera secretario de Organización a nivel regional, un peso pesado en el partido, ha comenzado a hacer efectivas sus maniobras para dar la espalda a la formación, de la que también han soltado amarres esta misma semana dos concejalas de Villena, Mari Carmen Clemor y María Gracia Serrano. Todos ellos coinciden en dirigir sus críticas al supuesto viraje ideológico de la cúpula del partido, un mantra que parece del todo inconsistente, o cuanto menos llamativo, en casos como el de la ahora diputada no adscrita en las Cortes Sunsi Sanchis. Asumió el acta el 21 de abril en sustitución del hueco libre tras el portazo de Toni Cantó, y tan solo dos semanas después de jurar el cargo y garantizarse el sueldo, ha abandonado el partido por desacuerdos con Arrimadas. Es el tiempo que ha empleado junto a sus tres compañeros rebeldes a la disciplina de partido para decir adiós a Cs y, al mismo tiempo, exigir a la Mesa de las Cortes que les informe sobre si pueden contar con sus propios asesores, seguir utilizando las plazas de aparcamiento que les fueron asignadas al inicio de la legislatura y percibir cualquier emolumento que les corresponda a nivel individual. Todo ello mientras la síndica de los naranja en la Cámara, Ruth Merino, ha venido reclamando sin éxito que devuelvan el acta, que cumplan con la Carta Ética que la formación exige a todos sus cargos para que se marchen si abandonan el partido; pero todo apunta a que no será así y Cs, que obtuvo 18 escaños en las elecciones de 2019 y se convirtió en tercera fuerza parlamentaria, a punto de dar el sorpasso al PPCV, se verá reducido a 14, por detrás de Compromís.

Llueve sobre mojado en la formación en materia de transfuguismo porque también la legislatura pasada, cuatro diputados liderados por Alexis Marí firmaron su bautizo como no adscritos.

Aunque los principales líderes políticos, al menos sobre el papel, se han conjurado para atajar el transfuguismo y, en cualquier caso, intentar minimizar su impacto, ha quedado patente que la alianza hace aguas cuando lo que se busca es ganar visibilidad para fortalecer la imagen de la formación y la de uno mismo. Prueba de ello son las tácticas seguidas por el que está llamado a convertirse en el próximo presidente del PPCV, Carlos Mazón, al frente ahora de la Diputación de Alicante, y que recuerdan muy a su pesar a la operación de Eduardo Zaplana para escalar posiciones en los noventa con su desembarco en la ciudad de los rascacielos al calor del complot sellado con una tránsfuga. Hasta tres mociones de censura sustentadas en el transfuguismo han sido avaladas por Mazón en la provincia en solo siete meses. La primera, en la Torre de les Maçanes. En agosto de 2020, el Ayuntamiento cambió de color político. Se tiñó de azul con Cristóbal Sala (PP) como nuevo alcalde gracias al voto de Amparo Molla, quien formó parte de las listas del PSOE y rompió la disciplina de voto en el pleno de investidura. También en esa demarcación, el número dos del PP en el cartel electoral, Antonio Llinares, se marchó al grupo mixto y se convirtió en uno de los primeros tránsfugas del mandato, aunque después contribuyó a devolver al PP el bastón de mando.

Agres fue el siguiente laboratorio. En enero de este año, el tránsfuga Rafael Sanjuan, exsocialista, asumía la vara de mando con el apoyo de los tres concejales del PP y arrebataba la Alcaldía a Josep Manuel Francés, de Compromís, y eso es algo que generó tensiones entre el gobierno del Botànic. Tan solo dos meses después, en marzo, el PP consumaba su tercera moción, esta vez en Teulada-Moraira. En esa ocasión se apoyó en dos ediles expulsados por el PSPV, Héctor Morales y Alejandro Llobell, para arrebatar a Rosa Vila, de Compromís, el principal despacho del consistorio. En territorio valenciano se ha producido una más, en Cortes de Pallás (Valencia), donde dos exconcejales de Compromís y dos del PP se aliaron para apartar al regidor del PSPV.

Si bien la ofensiva de Mazón ha generado mayor revuelo al cruzar la línea de desalojar alcaldes amparando el transfuguismo, la renuncia a las siglas de concejales de los principales partidos y su huida al grupo de no adscritos se viene produciendo desde los mismísimos plenos de investidura de 2019. Adrián García y María José Vidal, número uno y dos de Cs en Teulada-Moraira, fueron expulsados de la formación por servir en bandeja la Alcaldía a Compromís, en contra de las normas del partido. Auparon como primera edil a la valencianista que acabó siendo expulsada del cargo durante una de esas operaciones de Mazón.

En Muro d’Alcoi, el alcalde, Gabriel Tomás, accedió al cargo con el respaldo de PP y Cs y acabó renunciando a su afiliación a EU, junto a su compañero Enrique Pascual. Arrancaron pues la legislatura como no adscritos, sin renunciar tampoco al acta, y Tomás se ganó la etiqueta de primer alcalde tránsfuga de la provincia. Y en Sax, Ana Bustos, que obtuvo el acta con el grupo independiente 03630 -escisión del PSOE- abandonó la formación antes de constituirse la corporación para pactar con el PP. Entró al gobierno.

En Elche, el que fuera portavoz de Cs, Eduardo García-Ontiveros, fue expulsado del partido y, también en este caso, se negó a entregar el acta. Continúa en la corporación como no adscrito. Las traiciones también se han dado en la formación de ultraderecha. En Elda, el edil José Francisco Mateos abandonó Vox ocho meses después de jurar el cargo de concejal y en Torrevieja, Carolina Vigara, hizo lo propio en marzo de este año, pasando al bando de la infidelidad transfuguista.