Mazón: "No entiendo por qué los halcones negros del Palau quieren atrincherarme"

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha intervenido por primera vez en las Cortes para posicionarse en contra de los criterios de reparto del Fondo de Cooperación que impulsa el Consell. Fue el propio dirigente popular quien solicitó comparecer como paso previo al proyecto de ley que el Gobierno valenciano está tramitando para obligar a la Diputación a sumarse, ante el boicot de los últimos cinco años que ha dejado a la provincia sin 70 millones de euros de ese instrumento financiero. Mazón ha asegurado que este Fondo de Cooperación tiene visos de inconstitucionalidad por su obligatoriedad y por vulnerar la autonomía de las entidades locales, además de denunciar que el reparto perjudica a las localidades de menor población. "Vengo con tristeza y con pena de no haber podido tener ocasión de negociar, tramitar y dialogar con la Generalitat este tema pese a que Ximo Puig me dijo que iba a ser así", ha afirmado Mazón, pidiendo reiteradamente al Palau que "alguien se digne a sentarse a hablar".

Ante los diputados de los grupos parlamentarios, el líder provincial del PP ha centrado su intervención en mostrar su pesar por la falta de diálogo y en solicitar la no obligatoriedad del Fondo de Cooperación y unos criterios que beneficien a los municipios más pequeños. "Ha habido imposición en lugar de cooperación y así incumpliríamos la Constitución. Además, la Diputación debe priorizar a los pequeños municipios y no lo hace". El alicantino ha puesto como ejemplo la negociación que ha existido con Mónica Oltra para la reordenación de las competencias impropias como la Teleasistencia o el Fondo de Cooperación turístico acordado con Francesc Colomer, para tratar de evidenciar su imposibilidad de negociación con el jefe del Consell.

"Este tema se ha convertido en un arma política, cuando lo que se necesita es cogobernanza. Me gustaría estar a favor de este fondo y lo haría si fuera más colaborativo". Mazón ha dicho que la alternativa al Fondo de Cooperación es el Plan Más Cerca que la Diputación ha aprobado con el consenso de todos los grupos. "Por el simple hecho de participar en el Fondo de Cooperación no brotan los recursos como si fueran flores. El presupuesto va a ser el mismo, solo se discute cómo se distribuye el dinero. Frente a los 13,7 millones de este fondo, nosotros ponemos 30 millones con el Plan Más Cerca y con mecanismos correctores que favorecen a los pequeños municipios. En este presupuesto Compromís, el PSOE y Ciudadanos han aprobado este plan que atiende a la población, a la superficie, a la despoblación y a las pedanías".

Ante las críticas de los grupos del Botànic por el boicot del PP al programa autonómico, el presidente ha añadido que "no he estado atrincherado con Oltra ni con Colomer, pero no entiendo por qué los halcones negros del Palau quieren atrincherarme. Son los señores de negro, pero hay respetar las singularidades y consideraciones de esta provincia". Mazón ha añadido que "con este fondo se está intentando expoliar los recursos de los ayuntamientos" y ha acusado a Ximo Puig de mentir por no haber creado la comisión bilateral para dialogarlo. "Ximo Puig me ha mentido porque no ha creado esta comisión bilateral para dialogar este instrumento. Ha tramitado esta ley y ha mentido en cuanto a la autonomía local y en cuanto a la voluntad de cooperación cuando se nos llena la boca con la cogobernanza".

El momento más tenso de la intervención se ha provocado por el enfrentamiento entre Mazón y el diputado, alcalde de Xàvea y líder de los socialistas en la provincia, José Chulvi. El socialista ha acusado al presidente de la Diputación de querer ir a las Cortes a defender el modelo Zaplana para repartir dinero entre los ayuntamientos que rinden pleitesía, denunciando que el PP se está oponiendo a un reparto equitativo, y "condenando" a los ayuntamientos a la discriminación. "Ustedes son unos morosos con los ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Alicante es la que menos dinero envía a los consistorios porque prima el interés partidista por encima del bienestar de los ciudadanos. Prefieren hacen partidismo y oposición al Consell". Ante esta intervención, Mazón ha pedido a Chulvi que preste más atención al municipio en el que gobierna para valorar el beneficio que tendría con el Plan Más Cerca. "Le pediría que esté más pendiente de su ayuntamiento, aunque me dicen que está más por aquí que por allí" en referencia a su presencia en las Cortes. Aunque los dos dirigentes han intentado discutir sobre el tema, la presidenta de la comisión Sabina Escrig ha dado orden de cerrar el debate.