La división del Botànic sobre la fórmula de reversión en Torrevieja da alas a la oposición

Los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís y Unidas Podem cerraron filas ayer para confrontar con el PPCV, que exigió en las Cortes paralizar el proceso para crear una empresa pública que sirva de plataforma para impulsar el proceso de reversión, que es, precisamente, el asunto clave que divide a la bancada progresista. En sus alocuciones, los «botánicos» defendieron que la hoja de ruta para formalizar el proceso es una prioridad, pero los parlamentarios pasaron de puntillas sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre cómo se formalizará el cambio. Lo hicieron todos menos la síndica de los morados, Pilar Lima, que apuntaló el posicionamiento de su grupo y mostró su rechazo a la figura de la sociedad mercantil que se está cocinando en la Conselleria de Sanidad, liderada por la socialista Ana Barceló.

Los morados son conscientes de que el decreto ley para dar luz verde a esa nueva empresa no puede salir adelante sin sus ocho votos y, al menos por el momento, están dispuestos a elevar la presión y continuar tensando la cuerda con sus compañeros de gobierno para ganar influencia. Pretenden que la plantilla sea asumida de forma directa por la Generalitat y eso es algo que genera dudas al PSPV.

El debate registrado ayer en la Cámara valenciana a cuenta del proceso de reversión del departamento de Torrevieja, gestionado ahora por Ribera Salud, fue impulsado por el grupo popular, y en concreto por su portavoz en materia de Sanidad, José Juan Zaplana. La moción presentada pretendía poner el foco en la indefinición del Ejecutivo de Ximo Puig sobre cómo se pilotará el cambio de modelo en este área de la Vega Baja, programado para octubre. Zaplana exigió respuestas tanto para los empleados de la concesión, en torno a 1.300, como para los grupos parlamentarios que están llamados a fiscalizar la gestión del Consell. El popular puso el acento en las divergencias del Botànic y aseveró que se incumplirá la ley si se opta por crear una empresa pública porque, aseguró, según la ley de salud de 2018, el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir.

Ciudadanos presentó una enmienda a la propuesta del PPCV, que fue aceptada por los propulsores de la iniciativa y que planteaba una gestión única e integral de los servicios de resonancias magnéticas y asistencia farmacéutica, lamentando que el Consell opte por esta reversión de Torrevieja. El diputado Fernando Llopis cuestionó que, con la fórmula de la empresa pública, se quiera pasar de una «concesión privada a una concesión pública» y, además, en mitad de una pandemia. Vox, por su parte, calificó el hospital torrevejense como una referencia y dijo que los movimientos del Botànic generan dudas e inestabilidad.

Las críticas de la oposición, que viene haciendo bandera de la bronca en este debate desde hace meses, no cambiaron ni un ápice el discurso de la izquierda, que dejó meridianamente claro que sigue adelante con la reversión. Por ello, presentaron una enmienda conjunta a la moción del PP instando al Consell a continuar en esa línea y a mantener el diálogo con el comité de empresa. Y lo quieren así porque, tal y como defendió Carmen Martínez, del PSPV, fue el compromiso que adquirieron con los votantes en las elecciones de 2019 y ese es su mayor aval para seguir hacia adelante. Carles Esteve, de Compromís, añadió que si algo ha quedado claro con la pandemia es que es la sanidad pública la que «resuelve los problemas cuando todo se complica».

PPCV: Verónica Marcos asume el acta que dejó Bonig

La expresidenta de Nuevas Generaciones del PPCV Verónica Marcos juró ayer su cargo de diputada en las Cortes, en sustitución de la exsíndica Isabel Bonig. La nueva diputada, que iba de número nueve, estuvo en el parlamento entre 2003 y 2019. El PPCV también estrenó síndica, Eva Ortiz, que acudió ayer a su primera sesión parlamentaria con este cargo, que asume «temporalmente» hasta que «no haya otra decisión del partido». «¿Temporalmente cuánto es? Lo que decidan los órganos del partido», agregó la alicantina al ser preguntada por un posible relevo tras el Congreso regional del partido, en julio, que está previsto que aúpe a Carlos Mazón.

Los tránsfugas de Cs amenazan con batalla judicial

Los cuatro diputados tránsfugas de Cs -Jesús Salmerón, Sunsi Sanchis, Cristina Gabarda y José Antonio Martínez- advirtieron ayer que esperan que la Mesa no demore «mucho» la decisión sobre el estatus que van a tener ya que si no se verían «obligados a explorar otras vías no tan amistosas con las Cortes», e incidieron en que no han pedido «nada más» de lo que el reglamento les otorga. Salmerón lamentó que ahora mismo no tienen «espacio físico para poder trabajar», y han pedido «poder seguir trabajando» desde sus escaños y «disponer de material suficiente» para desempeñar su función parlamentaria.

Oltra: primará la calidad en adjudicar residencias privadas

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, recalcó ayer que desde el Botànic «no satanizamos la colaboración del sector privado en las residencias de mayores, sino que la ordenamos». Aseguró que el aumento de 6 a 33 inspectores permitirá controlar el sistema y que además a partir de ahora en los pliegos de contratación «la calidad asistencial y no el precio marcará la adjudicación», lo que supondrá que «el precio en las privadas también subirá para aumentar el estándar de calidad». Desde Cs, María Quiles le instó a apostar por la colaboración público-privada para crear más plazas para mayores y situar a la Comunidad en la media nacional.