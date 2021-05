Los grupos en las Cortes agitan el debate sobre la reforma tributaria: del «infierno fiscal» a que paguen más las rentas altas

Ahora que la terrible crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus muestra evidencias de entrar en un escenario de aparente estabilidad, el horizonte de la recuperación económica se vislumbra cada vez más cerca y el debate se centra en las recetas que se aplicarán para conseguir sostener las finanzas públicas y transformar el tejido productivo. Los 140.000 millones de euros que inyectará Bruselas para estimular la economía española implican contrapartidas vinculadas a la reducción del déficit, a la contención de la deuda, y el Gobierno central planea reformas que implican un aumento de la presión impositiva. Esa hoja de ruta de variación de impuestos y sus posibles derivadas, todavía por concretar, dominó ayer buena parte del debate en las Cortes. Durante la sesión de control al presidente, la oposición centró su ataque en el «infierno fiscal» en el que aseveran que se ha convertido la Comunidad frente a un jefe del Consell, Ximo Puig, que defendió la necesidad de acometer reformas para sostener el Estado del bienestar bajo una premisa: que paguen más quienes más recursos tienen.

El presidente de la Generalitat subió ayer a la tribuna de oradores de la Cámara con la confianza que brinda liderar la región que mejores datos registra en todos los indicadores vinculados al covid-19. El socialista acudió dispuesto a poner en valor las medidas aplicadas por el Ejecutivo de izquierdas para contener los contagios, sostener a las empresas y autónomos afectados y acelerar la vacunación, hasta el punto que ya hay fecha para inocular a la población de entre 30 y 40 años. El jefe del Consell se siente fuerte en ese aspecto y la bancada de la derecha, consciente de que no es fácil rebatir la gestión sanitaria de la Comunidad que presenta los mejores datos, centró su batalla en los impuestos que ya existen en la región y, sobre todo, en los que llegarán como consecuencias de las políticas de Sánchez.

La síndica del PPCV, Eva Ortiz, que se estrenaba en el cargo, puso el acento en el cierre de empresas, la destrucción de empleos y la presión fiscal que, asegura, ya soporta la Comunidad. La popular trató de evidenciar la supuesta debilidad del jefe del Consell frente al líder nacional del PSOE. «No se puede entender cómo Puig no ha dado un puñetazo en la mesa de Sánchez cuando quiere un infierno fiscal para los valencianos y quiere que sea más caro matricular un vehículo, circular por las autovías, llenar el depósito del coche o comprar un refresco. No es el momento de aumentar los impuestos», recalcó Ortiz. Ruth Merino, portavoz de Cs, reclamó también una bajada de impuestos para no ser «un referente autonómico en asfixia fiscal» y recalcó que la Comunidad tiene el tipo marginal en IRPF más alto, es la segunda donde más se paga por Sucesiones y Donaciones, y mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio. Y en la mima línea argumentó Vox.

El presidente confrontó con la oposición y admitió que, efectivamente, la fiscalidad tiene que ver con las ideologías y, a su juicio, es necesaria una actualización estatal para corregir la «falta de equidad» y avanzar hacia la el principio constitucional de la progresividad. Puig dirigió el debate al plano autonómico y se centró en los gravámenes que sí dependen de la Administración que gobierna. Admitió que la Generalitat modificó el IRPF para gravar más a los que más ingresos generan, pero defendió que el Impuesto sobre el Patrimonio solo afecta a 2.162 personas que acumulan en su conjunto 67.000 millones (el 0,9% de los contribuyentes); mientras que en el de Sucesiones solo el 3,8% del total de herederos (6.293) pagó en 2020 más de 5.000 euros. Con ello, trató de resaltar que son tributos que, en realidad, afectan a un pequeño porcentaje de los valencianos.

PSPV y Compromís cierran filas en defensa del trasvase del Tajo

Sostienen que el aporte hídrico es «irrenunciable» mientras Mazón les acusa de no defender el territorio

«El trasvase es irrenunciable». Esa fue la reivindicación que Ximo Puig y Mónica Oltra entonaron ayer en las Cortes durante su defensa compartida de la continuidad de los aportes hídricos del Tajo al Segura. Las palabras de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un día antes, cuando apostó por la desalación para suplir el recorte previsto entre cuencas, dieron alas a las críticas de la oposición, mientras el presidente y la vicepresidenta de la Generalitat se aliaron para reclamar de forma conjunta el agua que la provincia necesita.

El jefe del Consell aseveró que la Generalitat mantendrá la agenda reivindicativa «gobierne quien gobierne» en cuestiones como la infrafinanciación y el agua. Recalcó que no se dará «ni un paso atrás». Puig se expresó así después de los ataques de la síndica del PPCV, Eva Ortiz, que lo acusó de agachar la cabeza ante el Gobierno central, aunque es una realidad que el presidente le espetó a la ministra en público que no se renunciará al trasvase. La bancada popular siguió atacando con este asunto y fue Oltra quien cogió el testigo para recalcar, una vez más, el posicionamiento del Botànic, que «defenderá los intereses de la gente del sur de Alicante, defenderá el trasvase como irrenunciable y presentará ante la Justicia los recursos que haga falta cuando se apruebe ese decreto de menguar el caudal», enfatizó la portavoz del Consell, que señaló que está en juego el Camp d’Elx, el campo de la Vega Baja y también el agua de boca de muchos lugares. En esa línea, Oltra preguntó a los populares dónde estaban cuando Rajoy aprobó el «tasazo» a los agricultores o cuando pactó con Cospedal reducir el caudal. «Calladitos estaban ustedes», les dijo.

Mientras tanto, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, señaló ayer que el Gobierno de Sánchez está atacando definitivamente al futuro de la provincia de Alicante y la Comunidad, y que «se ha perdido toda esperanza» de que Puig defienda los intereses del territorio. Todo ello mientras todos los grupos de las Cortes, excepto Unides Podem, acordaron ayer instar al Gobierno central a mantener los aportes.