Ximo Puig: "La Comunidad va a ser de las primeras en recuperar la economía, ya estamos en una apertura progresiva con la vacunación"

"Hemos pasado un año terrible, probablemente el más duro de nuestras vidas. Lo más importante ahora es que con el esfuerzo colectivo de la sociedad valenciana, estamos en una apertura progresiva con la vacunación. Esto permite situar a la Comunidad como el territorio español y europeo con menor incidencia (de coronavirus) y va a ser la primera o de las primeras que va a recuperar la economía". Este ha sido uno de los principales mensajes lanzados hoy por el jefe del Consell, Ximo Puig, durante la sesión de control en las Cortes.

El presidente ha subido a la tribuna de oradores con la seguridad que le brinda liderar la región que mejores datos registra en todos los indicadores vinculados a la evolución de coronavirus. Con ese favorable escenario, el socialista ha puesto en valor las recetas aplicadas por el Ejecutivo de izquierdas para salir de la crisis pandémica y sostener los sectores productivos. Ha aseverado que Madrid, que es la demarcación gobernada por el PP de Díaz Ayuso que, con suma frecuencia, la oposición pone como ejemplo de gestión, "tiene peores resultados sanitarios y económicos".

El anuncio relativo a que en julio comenzará el proceso de inmunización de las personas de edades comprendidas entre 30 y 40 años en la Comunidad ha sido uno de los principales puntales del discurso realizado hoy por Puig, que ha hecho un repaso de todos los grupos de edad que ya han sido inoculados o están en proceso. Precisamente ese objetivo, el de la inmunización colectiva frente al covid-19 en el menor tiempo posible, es la estrategia que se ha marcado desde el Palau para salir cuanto antes de la crisis y, desde luego, proteger a la población. La vacunación, ha dicho el presidente, "ha conseguido velocidad de crucero" y no parará ni en julio ni en agosto, ha recalcado.

El líder de la Comunidad ha repasado el plan de vacunación que impulsa la Generalitat después de que la nueva síndica del PPCV, Eva Ortiz, centrara su batería de preguntas en las derivadas económicas que la región está sufriendo por la pandemia. El presidente, en su primera intervención, ha centrado la respuesta en el plan sanitario a sabiendas de que la oposición no tendría argumentos de peso para poner el acento en una cuestión que ha situado a la Comunidad en el foco nacional por sus buenos resultados. Ese es el discurso que Puig, con datos, persigue afianzar, el éxito en la baja incidencia de contagios. El jefe del Consell se siente fuerte en ese aspecto y la portavoz popular ha puesto el acento en el cierre de empresas, la destrucción de empleos y la presión fiscal que, asegura, soporta la Comunidad.

"No se puede entender cómo Puig no ha dado un puñetazo en la mesa de Sánchez cuando quiere un infierno fiscal para los valencianos y quiere que sea más caro matricular un vehículo, circular por las autovías, llenar el depósito del coche o comprar un refresco. No es el momento de aumentar los impuestos”, ha enfatizado la síndica del principal grupo de la oposición. Para Ortiz, “Puig calla mientras Sánchez congela la reforma del sistema de financiación, cierra el grifo del trasvase Tajo-Segura, nos debe 1.235 millones del Plan de ayudas, 281 millones de IVA, nos sube los impuestos, o no nos paga la dependencia”.

En ese punto del debate, el presidente ha defendido que "disociar la acción de la pandemia de la acción económica es una auténtica insensatez" porque "no habrá reactivación económica si no hay superación de la pandemia". En ese sentido, ha dicho que la "gran prioridad" del Consell es superar la pandemia y por eso, le ha aclarado: "cuando pregunta por la crisis respondo lo más fundamental para superar la crisis que es la vacunación". Por ello, ha garantizado que la Comunidad será de "las primeras que va a recuperar la economía" gracias también a su tejido industrial "potente" y ha recordado las ayudas de 223 millones de euros prestadas por la Generalitat en 2020 para la reactivación, -59 millones para autónomos, la que "más dinero"-, o los 400 millones este año, de los ya se ha abonado el 50% y que en julio se terminarán de pagar, además del nuevo plan Resistir +. "Estamos suturando una herida enorme y tenemos la confianza para recuperar la economía", ha subrayado.

Sobre el previsible recorte del trasvase Tajo-Segura, y después de que la portavoz del PPCV le afeara que ayer no plantó cara a la ministra Teresa Ribera por este asunto, Puig ha incidido en que precisamente le trasladó públicamente a Ribera que "el trasvase es irrenunciable" y que la Generalitat mantiene toda su agenda de reivindicaciones frente al Ejecutivo central, en asuntos como el del agua o el de la infrafinanciación.

Desde las filas de Ciudadanos, los ataques al presidente también han girado hoy en torno a la cuestión económica, empleando expresiones idénticas a las del PPCV. La síndica, Ruth Merino, ha exigido a Puig que baje los impuestos y no convierta la Comunidad “en un referente autonómico en asfixia fiscal”, en un "infierno fiscal" ha remarcado. Ha defendido que "las regiones con menor presión fiscal generan más competitividad, atraen más inversión, crecen más, retienen el talento y, en consecuencia, tienen menos paro". En su respuesta, Puig ha subrayado que lo que defiende el Botànic es una fiscalidad equitativa de forma que pague más quien mayores recursos tiene y ha dicho que su finalidad debe ser cubrir las necesidades del Estado del bienestar en base al principio de progresividad que contempla la Constitución.

En Compromís, Fran Ferri le ha preguntado al presidente sobre el impacto del 15-M en las políticas que aplica el Consell y ha avanzado que su grupo presentará una iniciativa para limitar los sueldos de los directivos de banca. En ese punto, Puig ha anunciado que la Generalitat prevé recuperar tres millones de euros tras una sentencia por sobrecostes del equipamiento audiovisual durante la visita del Papa a València en 2006 y que el gobierno valenciano lleva ya 10 millones recuperados para las arcas autonómicas derivados de antiguos casos de corrupción que, en su gran mayoría, salpican al PPCV.

Por su parte, la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, también ha reprochado los "muros" que levantó el "partido más corrupto" y ha puesto como buen ejemplo el "progreso botánico" que pone "por delante la salud y el futuro". Lima ha preguntado al presidente si considera que en la Comunidad Valenciana se están cumpliendo los compromisos de la emergencia climática adoptados en 2019, y ha incidido en que en este territorio "se ha puesto por delante la mejora constante de las condiciones de vida" por delante de "grandes proyectos megalómanos".

Puig ha respondido que la transición ecológica "no es una opción" sino una "obligación ineludible de cualquier gobierno responsable" y "más en plena ribera del Mediterráneo". Por ello, ha abogado porque la transición sea "verde, justa y rápida", y ha pedido que "la ocupación de miles de personas no quede parada sin continuidad o alternativa". En este sentido, ha indicado que el Gobierno está "volcado" en desarrollar los compromisos de 2019.