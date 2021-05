Con el fraccionamiento de contratos en el punto de mira

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche por presuntos delitos de fraude y prevaricación han puesto en el ojo del huracán el debate en torno a los controles para evitar el fraccionamiento de contratos por parte de las entidades locales y, a su vez, los problemas que los alcaldes encuentran para disponer de un instrumento que agilice determinadas contrataciones. La controversia se centra en las facturas de pequeña cuantía cuya acumulación excede del importe permitido en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que establece que los contratos de obras no podrán superar los 40.000 euros, mientras que el límite para los contratos de servicios y suministro está en 15.000 euros. De superarse, el servicio debe salir a licitación para que las empresas puedan concurrir. Impedir que otras mercantiles puedan optar a ese trabajo fraccionando las cantidades en diversos lotes para adjudicarlas a dedo es, precisamente, la práctica que esta norma quiere atajar.

La modificación de la ley, aprobada con Mariano Rajoy y el PP al frente del Gobierno, obligó a los ayuntamientos a adaptarse, a comprometerse a no tomar atajos y a garantizar los principios de libre concurrencia con el fin de que todas las empresas pudieran participar con transparencia. En definitiva, se trata de evitar prácticas opacas que abran la puerta a la corrupción. Sin embargo, algunos alcaldes reconocen que este no es un instrumento ágil y que termina enrevesando el mecanismo y comprometiendo a los técnicos a la hora de avalar un procedimiento que, en muchas ocasiones, no les da garantías jurídicas y que les fuerza a recurrir a las notas de reparo. Los ayuntamientos fían el control al departamento de Intervención, pero, en la mayoría de casos, los regidores creen que es una losa a la hora de conseguir una gestión municipal eficiente, por lo que, sobre todo desde el PSOE, opinan que, con urgencia, esta norma se debe reformar para favorecer una contratación pública ágil, segura y transparente que permita que los proyectos públicos no se eternicen y que las administraciones sean eficaces en la consecución de sus objetivos. En el lado contrario, se sitúan algunos dirigentes municipales del PP, que no sólo defienden la legislación actual, sino que destacan que no han tenido mayores problemas a la hora de aplicarla.

La bajada de umbrales en el importe de los servicios tiene el objetivo de regular el número de contratos con un mismo proveedor para evitar un fraccionamiento irregular, excepto si los trabajos o productos no tienen relación entre sí. Han sido muy sonados los casos de los alcaldes que han prescindido de los cauces y procedimientos legalmente establecidos, aprobando facturas con informes en contra de Intervención. Es verdad que los regidores habitualmente levantan reparos de la Intervención sin mayores consecuencias, pero también es cierto que pueden acabar cometiendo una contratación irregular. El caso más sonado en los últimos años ha sido, sin duda, el que le costó el puesto al hoy exalcalde de Alicante Gabriel Echávarri, a quien el Tribunal Superior de Justicia le condenó a doce años de inhabilitación para cargo público por el fraccionamiento de contratos, aunque la pena está recurrida al Supremo. Los magistrados, en este sentido, consideraron probado que los acusados contravinieron conscientemente los principios de la contratación relativos a la libertad de acceso a las licitaciones.

Ahora, y ante el escándalo de Elche, la totalidad de los alcaldes consultados por este medio coinciden en que las contrataciones deben ser tramitadas legalmente, bien por un contrato menor o bien por concurso público si excede de los 15.000 euros. Al trocear los encargos y superar esa cuantía, la actuación puede ser arbitraria al beneficiar a profesionales elegidos a dedo. Sin embargo, muchos de ellos reconocen los problemas que están teniendo por el exceso de burocracia y porque las obras o los servicios que se pueden aprobar con contratos menores quedan limitadas, lo que les obliga a multiplicar los procesos de contratación con los retrasos consiguientes, lo que, a su vez, puede generar de nuevo reparos de Intervención. Además, según alegan sobre todos los dirigentes socialistas, puede favorecer a las grandes empresas, y perjudicar a las pymes locales, que antes trabajaban para el ayuntamiento, pero que muchas veces tienen dificultades para presentarse a una licitación. En Alcoy, por ejemplo, el alcalde, Toni Francés (PSOE), asegura que los últimos reparos que ha tenido en su ayuntamiento han sido por el suministro eléctrico. Salió a licitación hace dos años y el concurso quedó desierto en dos ocasiones, «pero no podemos dejar de contratar la luz de las calles y los edificios públicos», según Francés. Otros dirigentes de pequeños municipios aseguran que, aunque cada euro gastado se somete a los controles políticos y jurídicos, en ocasiones, detectar estas irregularidades es complicado por la falta de recursos y, además, el fraccionamiento es de una cantidad tan baja que ni tan siquiera hace sonar las alarmas. Todos niegan utilizar la fórmula -irregular- de trocear contratos, aunque entienden que el problema es lo costoso que resultan los procesos de licitación y consideran que desde el Congreso de los Diputados no se han tenido en cuenta aspectos «de sentido común» que den garantías jurídicas. Entre otros argumentos, explican que es necesario tener cierta agilidad en los procesos de contratación y, con ese objetivo, en determinados consistorios como en el de Dénia, según explica su alcalde, Vicent Grimalt (PSOE), han comenzado a utilizar un nuevo instrumento: el sistema dinámico de adquisición, que permite crear «bolsas de proveedores», para que cada vez que se necesite contratar trabajos extra de jardinería o comprar mobiliario tengan a disposición los proveedores que quieren participar en la bolsa y a los que pedir presupuesto. Elda también ha tenido un intenso trabajo para impulsar licitaciones que han dado sus frutos con una amplia ordenación contractual. Según afirma el alcalde, Rubén Alfaro (PSOE), el equipo de gobierno ha llegado a pagar una corona de flores de su bolsillo para no pasar por un mecanismo de contratación cuya factura iba a generar reparos. «Esto es una auténtica barbaridad porque la ley no tiene instrumentos ágiles para determinadas contrataciones, pero afortunadamente tanto técnicos como políticos nos hemos ido entrenando para mejorar el sistema», asegura. También al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), cree que se deberían introducir modificaciones para tener una gestión más eficaz.

Además de acabar con la corrupción y racionalizar la contratación menor, uno de los principales objetivos de la norma es la planificación de la compra de bienes y suministros, aunque, en la práctica, no resulte tan sencillo. Sin embargo, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), asegura que en toda su etapa no se ha planteado ningún reparo a ninguna contratación: «La ley señala claramente cada modalidad de contratación, entre otras cosas, en función de la cuantía del contrato, y además, si hubiera habido la más mínima advertencia por la intervención en algún expediente, el mismo directamente hubiera decaído», asegura Pérez. Esta misma postura es la que defiende también el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón.

La Diputación y la UA, a la vanguardia en sistemas de control

La Ley de Contratos no solo afecta a los ayuntamientos. La Diputación de Alicante también se ha tenido que adaptar para aplicarla y en la actualidad dispone de un software para el límite de gastos a terceros que emite un informe favorable si todo es correcto o desfavorable si detecta que hay fraccionamiento de contratos en los distintos departamentos. «La idea es que en ningún caso se puedan superar los 15.000 euros por un determinado servicio o a un proveedor», asegura el diputado de Innovación y Agencia Digital, Adrián Ballester. Este programa se dedica a sumar las cantidades y a extraer el histórico a través de un informe automático. Además, la Diputación publica todos los contratos menores en el Portal de Transparencia de su página web.

La Ley de Contratos también afecta a las universidades, que han tenido que adecuar su día a día a esta normativa, para aplicarla a rajatabla. Un campus, desde el punto de vista de la gestión, es complejo por la cantidad de departamentos que realizan compras. Es verdad que esta ley introduce variaciones con umbrales mayores para los proyectos de investigación, pero en el resto de contratos tienen que respetar los 15.000 euros para servicios y los 40.000 euros para obras.

El director de la Oficina de Control Presupuestario, Álvaro Berenguer, explica a este diario que, «salvo la disposición adicional que entró en vigor un año después por las reivindicaciones que exigían aplicar otros umbrales a los proyectos de investigación, las universidades estamos sometidas a los mismos criterios que cualquier otra entidad local». Berenguer apostilla que, ante la problemática que les surgió por las compras que distintos departamentos hacían a un mismo proveedor y lo complicado que era no excederse de los 15.000 euros permitidos, decidieron utilizar una aplicación informática para que todas las unidades tuvieran que introducir la información relativa a la compra, con el importe y el nombre del proveedor, y, además, con carácter previo a hacer el encargo. Una vez aportada la información, una persona revisa que sea correcta y es el vicerrector delegado quien firma y autoriza la compra. Con esta operación, el centro de gasto ya puede hacer el pedido en firme. En caso de superarse el umbral permitido, la compra no queda autorizada. Sobre la aplicación de esta ley, Álvaro Berenguer considera que «lo que nos falta a todas las administraciones es planificación, aunque sé que muchas veces no es fácil».