El Botànic y Cs cierran filas con el dictamen de la DANA frente a PP y Vox

La comisión especial de las Cortes valencianas para examinar los efectos de la DANA que arrasó la Vega Baja en septiembre del 2019 celebrará este lunes la que será, probablemente, su última sesión. Acabada la extensa ronda de comparecencias que se ha alargado más de un año, los grupos parlamentarios se han centrado en la elaboración del dictamen que analiza el desastre ocurrido, sus causas y sus consecuencias, y propone medidas tanto para la reconstrucción de la comarca como para prevenir inundaciones futuras. Es, a todas luces, el informe con el que concluye el minucioso trabajo realizado, pero no está nada claro que, finalmente, obtenga un respaldo unánime. Por el momento, los socios del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han alcanzado un acuerdo con Cs para rubricar un documento común que, la próxima semana, tratarán de consensuar con el PPCV. Vox, por su parte, ha preferido elaborar su propia memoria.

El calendario previsto contempla que el dictamen se elevará al pleno de las Cortes la tercera semana de junio y está garantizado que reciba el apoyo de la Cámara por la mayoría de votos de los socios progresistas, que cuentan, además, con los naranja. Los botánicos, que redactaron la propuesta inicial, aceptaron incluir algunas de sus consideraciones. Por ejemplo, una mención expresa a que se hará un seguimiento puntual de las actuaciones que debe ejecutar la Generalitat para evitar nuevos episodios de inundaciones. En las filas de Cs querían que se cuantificaran las partidas que se reservarán para modificar determinadas infraestructuras con tal de evitar nuevas catástrofes de ese calado, pero es algo que no ha sido posible al no contar con fondos en el presupuesto autonómico actual, por lo que se instará al Consell a disponer cantidades concretas de cara a las cuentas del próximo año.

Desde el PPCV valoran que el informe incluye determinados puntos que precisan de una mayor concreción y, si no se consiguen acercar posiciones, se emitirá un voto particular que, en cualquier caso, no impediría que el documento sea validado en el Parlamento valenciano.

Si hay un extremo en lo que todas las fuerzas parecen estar de acuerdo es en que este dictamen nace incompleto porque los responsables máximos de la demarcación donde ocurrieron los hechos, es decir, de la Confederación Hidrográfica del Segura, no han ofrecido ningún tipo de explicación en sede parlamentaria sobre lo ocurrido. Simplemente, han declinado comparecer en las Cortes «a pesar de los reiterados intentos» para que acudieran nueve cargos públicos de este organismo, dirigido al fin y al cabo por el Gobierno central. A la CHS, precisamente, se le achaca la falta de un adecuado mantenimiento y conservación del río y se le plantea la necesidad de ampliar la superficie y renaturalizar el cauce, recuperando su morfología meandriforme e incluyendo corredores verdes de inundación controlada.

La falta de disciplina urbanística es otro de los aspectos que se destacan en el dictamen, y eso es algo que dispara el riesgo de exposición de las personas y las actividades socioeconómicas al riesgo de inundación. De hecho, se contabilizan 31.674 viviendas fuera de ordenación ubicadas en suelo no urbanizable en la comarca de la Vega Baja. Entre ellas, 26.128 en suelo no urbanizable común y 5.546 en suelo no urbanizable protegido. Son vestigios de una época pasada, la del boom del ladrillo y el desfalco urbanístico en la que se miraba hacia otro lado sin contemplar los riesgos que, con la destructora DANA de 2019, quedaron patentes. En el informe se incluye un dato significativo: entre 1994 y 2014 se otorgaron 76 declaraciones de interés comunitario para actividades industriales o de servicios en suelo no urbanizable en la comarca, de las cuales 37 estaban situadas en suelos con índices de peligrosidad por inundación de 1 y 2. Y aunque no se menciona expresamente a ningún responsable, son años que coinciden con las dos décadas de gobiernos populares en la Generalitat, mientras que, posteriormente a esa fecha, sólo se han otorgado cinco nuevas declaraciones de interés comunitario en la comarca. En el informe se recogen igualmente todas las ayudas que el Gobierno central, la Generalitat y la Diputación han tramitado para los afectados por la DANA, y se destaca expresamente que la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Alicante, de 7,6 millones, sigue pendiente de resolución 21 meses después.