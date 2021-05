Mazón encara la recta final para el primer asalto en el PP con el apoyo de 7.300 afiliados

De las más de 130.000 personas que figuran en los listados de militantes populares en la Comunidad, tan solo se han inscrito 7.700 a la primera votación para la presidencia al congreso. Este dato podría interpretarse como una movilización mínima si no fuera porque los censos de afiliación no se ajustan a la realidad al no haberse depurado en los últimos años. Desde el PP aseguran que no saben el número exacto de militantes que están al corriente de pago, puesto que durante años las organizaciones provinciales fueron sumando a personas aunque no abonaran cuotas por el simple hecho de demostrar fortaleza. Admiten desde el partido que lo que sí hacen es obligar a los militantes a estar al corriente de pago, tanto para avalar a los candidatos como para participar en esta primera vuelta, que se celebrará el próximo viernes 4 de junio.

Carlos Mazón presentó hace tres semanas un total de 12.000 avales, mientras que José Vicente Anaya registró alrededor de 250 firmas. Es verdad que la cifra de inscritos en las primarias no ha cubierto las expectativas del también presidente de la Diputación, pero, no obstante, desde el equipo de Mazón aseguraron ayer que están «satisfechos». Este viernes a las ocho de la tarde se cerró el plazo para formalizar las inscripciones, por lo que los candidatos han iniciado ya la recta final ante el primer asalto del próximo viernes en el que, si se cumplen las previsiones, Mazón podría obtener más del 50% del total de votos válidos emitidos. Si lograra una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre Anaya, el alicantino sería proclamado como candidato único a la Presidencia Regional. Pero hasta que llegue esta primera vuelta, el todavía líder provincial se va a dedicar este fin de semana a reunirse con afiliados de Villareal y Nules, en su estrategia por ganar visibilidad y abrirse camino en Castellón. Ayer puso fin a la campaña en la provincia de Alicante con una visita a Callosa de Segura, tratando de evidenciar que la Vega Baja y las comarcas del sur son tan valencianas como cualquier otra. Mazón celebró una comida con más de 200 afiliados y con destacados dirigentes como Vicente Mompó, Avelino Mascarell, Eva Ortiz o varios alcaldes de la Vega Baja. El también presidente de la Diputación reivindicó su identidad y destacó que «soy de Alicante y por eso soy valenciano de primera división, porque todos estamos en la misma Comunidad». En clara referencia a la candidatura de Anaya, el dirigente quiso dejar claro que el proyecto que lidera «es igual de Valencia que cualquier otro» y afirmó que su objetivo es coser todo el territorio. Por su parte, el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ha mandado una carta en la que ha cargado contra el aparato «por no haberse mantenido neutro en el proceso». Anaya se ha dedicado a desarrollar una campaña mucho más silenciosa y basada, según ha indicado, en contactar con las bases. Ayer precisó en redes sociales que sigue «más ilusionado que nunca» porque «muchísimos compañeros me están animando y diciendo que su voto secreto es para mí».

El Comité Organizador del XV Congreso autonómico del PP se reunió ayer para fijar los puntos de votación del próximo viernes que tendrán lugar en las agrupaciones locales. Ese día los afiliados inscritos podrán votar al candidato a presidente autonómico del partido. Además, el comité ha acordado que el horario de las votaciones del 4 de junio, que serán presenciales, será de 18 a 21 horas. En las capitales de provincia este horario será de 12 a 21 horas.