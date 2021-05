Los líderes de Ciudadanos: entre la desbandada y el coqueteo con el PP

Las políticas de Pedro Sánchez están teniendo una doble lectura: por un lado, cierran el camino a Ciudadanos para irse hacia el PSOE y, por el otro, sirven en bandeja al PP una estrategia para levantar banderas españolistas que le ayudan incluso a tapar a Vox. En este contexto, los populares se están dedicando a abrir las puertas de par en par a los descontentos, ahora que están en proceso de expansión hacia el centroizquierda, y hacia la derecha, reforzando, por ejemplo, el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos nació en Cataluña como contrapeso al independentismo y, de hecho, la unidad nacional es una de sus principales consignas. Indultar a los separatistas hace que pocos de sus dirigentes se planteen acercarse al PSOE en estos momentos. Eso es lo que argumentan algunos de los cargos autonómicos de la formación de Arrimadas. Sus principales espadas ya han comenzado a mover hilos para ubicarse en un nuevo escenario que les aporte estabilidad de cara al futuro. Son conscientes de que su debilidad ha dado alas al PP para pensar en la reagrupación del centroderecha y, en la mayoría de casos, es una opción que ya no descartan. Las encuestas auguran que el PP retomará el control de este espacio ideológico. Si se tienen en cuenta estos pronósticos, de celebrarse hoy elecciones generales, Pablo Casado no solo atraería el voto de los abstencionistas de centro, sino que podría detener el incremento de Vox y capitalizaría la caída de Ciudadanos, que tendría poco margen de recuperación. Estos datos, unidos al giro de guion que ha dado Pedro Sánchez para conceder los indultos parciales a los 12 condenados del procés, están empujando a los principales líderes provinciales de la formación naranja a ya no ocultar que mantienen abiertas las vías de diálogo con el PP para tratar de encontrar acomodo cerca de Carlos Mazón, el más que previsible futuro candidato del PP a la presidencia de la Generalitat. Es verdad que el actual líder provincial del PP está más pendiente ahora de la celebración del congreso regional del 3 de julio y no va a mover ficha públicamente hasta amarrar su liderazgo, pero también es cierto que esas conversaciones para apalabrar futuros acomodos ya han existido. Dirigentes del PP y de Ciudadanos consultados por este medio coinciden en admitir que las sucesivas hecatombes de las generales, las catalanas y las madrileñas y la gestión del Gobierno central en cuestiones como la crisis vivida en Ceuta o ahora los indultos han avivado el debate sobre una posible integración para crear un frente común contra la izquierda. De hecho, la relación de la dirección nacional del PP con Albert Rivera mejora por días e incluso Inés Arrimadas ha mantenido un almuerzo con Pablo Casado para destensar.

La línea directa de Carlos Mazón y los altos cargos de Ciudadanos desbroza el camino de los futuros fichajes

Aseguran las mismas fuentes que no es momento de reclutar a cargos, pero sí de mantener contactos fluidos. Los naranja quieren buscar una salida de largo recorrido mientras el PP repite, a modo de mantra recurrente, que tiene sus puertas abiertas a sabiendas de que a los votantes cabreados del PSOE les costará menos elegir su papeleta si hay gente de perfil centrista en sus listas. Carlos Mazón va a intentar hacer un equipo pensado ya no solo en captar el voto de Ciudadanos, sino también del PSOE.

El agitado panorama político en Madrid ha cambiado radicalmente el panorama a nivel nacional: de un Pedro Sánchez que se planteaba adelantar las elecciones a uno que confía en que en dos años de gestión se pueda revertir la situación. Este escenario provoca que en estos momentos Ximo Puig huya de cualquier coincidencia electoral que pueda despertar paralelismos entre su liderazgo y el de Pedro Sánchez. Conscientes de toda esta situación, la mayoría de líderes de Ciudadanos, que dan por amortizado el proyecto y saben que aquel sueño del chico de Granollers es ahora una quimera, se dejan querer y ya no cierran puertas a una posible fusión o a integrarse directamente en las listas populares en una Comunidad que ha sido un territorio clave en la expansión del partido naranja. Muchos de sus cargos reconocen que están en caída libre, por lo que tratarán de acercarse al árbol que más sombra creen que les puede dar y, con ese objetivo, apuestan por Carlos Mazón. La línea directa entre el presidente de la Diputación y los altos cargos de Cs ayuda, a su vez, a que el camino de los fichajes sea todavía más sencillo.

Agrupaciones locales

Las agrupaciones locales son un claro ejemplo de la debilidad de Cs ante el goteo de bajas en Villena, Agres, Albatera, Torrevieja o San Miguel de Salinas. La agrupación de Elche, que la compone los municipios de Elche, Santa Pola y Crevillent, tiene a fecha de hoy la mitad de afiliados que hace un año. Así lo dicen los propios simpatizantes, aunque la dirección sigue sin querer confirmar datos concretos. Los críticos del partido aseguran que han perdido más de un 70% de los inscritos y que no alcanzan ni el medio millar de afiliaciones en la provincia. Por parte de la organización, se limitan a asegurar que 800 personas de Alicante fueron convocadas para participar en el último proceso de elecciones para elegir a las juntas directivas de marzo, aunque no aclaran con exactitud cuántas personas, a día de hoy, están al corriente de pago. En enero, la formación inició un proceso de cambios en su estructura para fusionar las diferentes agrupaciones locales. La iniciativa propició que, por ejemplo, la ciudad de Alicante pasara de tener cuatro agrupaciones a sólo una. El objetivo era lograr una mayor movilización, aunque, en la práctica, los militantes han mostrado sus quejas al entender que este cambio les ha hecho perder su identidad. Más allá de lo que pueda ocurrir con el partido, sus líderes provinciales se mueven entre la desbandada, los constantes guiños a Mazón y, en muy pocos casos, la esperanza de que las siglas todavía tengan futuro.

Elche y Vega Baja

Emilio Argüeso, Eva Crisol, Emigdio Tormo y José Aix

La buena relación de Emilio Argüeso y Carlos Mazón convierte al senador, exdelegado territorial de Murcia y mano derecha del exsecretario de Organización, Fran Hervías, en uno de los nombres que más suenan en el futuro equipo de Mazón si logra imponerse al alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, en el congreso regional del 3 de julio. Emilio Argüeso, alineado tradicionalmente con el sector zaplanista como Mazón, ha controlado en los últimos años el poder orgánico y territorial de Ciudadanos en esta Comunidad. En marzo, la dirección nacional de Cs inició el procedimiento de expulsión del senador alicantino, a quien acusó de ofrecer «prebendas» para potenciar el transfuguismo y le exigió que dejara el acta. La expulsión de Argüeso tuvo un efecto llamada y se inició un goteo incesante de fugas. En este contexto, entre los fichajes del PP que se barajan están los concejales de Orihuela, tanto el portavoz José Aix como el resto de ediles. No en vano, Orihuela es uno de los municipios con mayor movilización de la militancia, aunque en este caso influye que el partido está en el gobierno. El número de militantes se mantiene, además, por los cargos institucionales y sus asesores. Por su parte, el ilicitano Emigdio Tormo, diputado autonómico y antiguo asesor de Joaquín Ripoll en la Diputación durante la etapa de Mazón, siempre ha mantenido contactos con la cúpula zaplanista, aunque en estos momentos su sintonía con Argüeso brilla por su ausencia. Por su parte, la concejala ilicitana Eva Crisol, hija del exsenador Luis Crisol, por el momento, y públicamente, se ha mantenido en una posición muy tibia.

Alicante

Javier Gutiérrez, Julia Parra, Marta Martín, Mari Carmen Sánchez o Adrián Santos Pérez

Emilio Argüeso se encargó de muchos de los nombramientos y, ahora, de su posicionamiento dependerá el fichaje de otros muchos cargos afines a él como la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, o el concejal Antonio Manresa, quien, dicho sea, se encarga en redes sociales de dejar constancia de la simpatía que tiene a Argüeso, pese a que el partido al que todavía pertenece lo expulsó. Otra cosa es que Mazón esté dispuesto a ofrecer a todos ellos un puesto sin tener claro si le compensa. El excoordinador autonómico de Cs sigue manteniendo una relación personal fluida con el presidente de la Diputación y tratará de colocar a su gente, entre la que se encuentra la exdiputada nacional, Marta Martín, aunque ella ha mantenido en todo momento que su deseo era alejarse de la política para centrarse en su trabajo en la Universidad. El oriolano Juan Ignacio López Bas se incorporó a Cs en el Congreso en sustitución de Martín como diputado por Alicante. El seguidismo absoluto de los diputados provinciales Javier Gutiérrez y Julia Parra a las políticas de Mazón hace que también entren en las quinielas. Pese a que aseguraron que venían a vaciar las diputaciones, ellos son quienes sostienen el pacto de la institución provincial que le ha servido al líder popular como trampolín para dar el salto a la escena autonómica. Parra, de hecho, se ha mostrado en las últimas semanas muy crítica con las decisiones de la dirección del partido y, según afirmó a este diario, «ha llegado el momento de reflexionar». Por su parte, el concejal de Alicante, Adrián Santos Pérez es uno de los pocos que sigue apostando por la continuidad de Ciudadanos y que cree que todavía es posible relanzar el proyecto. «Creemos en la libertad individual de las personas. Hay una alternativa real al bipartidismo y esa es Ciudadanos. Seguiremos trabajando haciendo políticas para las personas», según afirmó Santos en redes sociales hace unos días. Esta es la misma postura que defiende la alteana Teresa Ortiz, secretaria de Organización de la Comunidad; o el diputado autonómico por Alicante Fernando Llopis, quienes siguen al pie del cañón pese al contexto de división y al goteo de bajas.

Vinalopó y Alcoy

Paco Sánchez, Mari Carmen Clemor y María Gracia Serrano

Paco Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Elda y director del Instituto Juan Gil-Albert durante la presidencia de Ripoll, tiene buenas relaciones con la cúpula popular. Por el momento, el concejal de Elda asegura a este periódico que no se va a convertir en un tránsfuga y que este mandato lo dedicará a Ciudadanos «porque así lo eligieron las urnas». Elda es uno de los pocos municipios en los que la afiliación se está manteniendo gracias al liderazgo que ejerce Paco Sánchez. En Villena, las dos concejalas, Mari Carmen Clemor y María Gracia Serrano, afines también a Argüeso, abandonaron el partido por la «intolerancia interna» que han sufrido por parte de los cargos provinciales, autonómicos y nacionales, tal y como lo expresaron ante los medios de comunicación. No menos conflictiva ha sido la situación en Alcoy, donde la crisis lleva ya evidenciándose desde hace unos meses. Incluso la directiva dimitió en bloque a principios de mes.

Mucho ha cambiado el panorama político de Ciudadanos desde el mitin de campaña que tuvo lugar el 28 de marzo de 2019 en Alicante, protagonizado por la entonces cabeza de cartel de la formación al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas. Durante el acto, la actual lideresa se centró en criticar el nacionalismo catalán, con alusiones continuas al procés, que extrapoló constantemente a las políticas del Gobierno del Botànic. Inés Arrimadas se dio un baño de masas con decenas de simpatizantes y cargos como el entonces coordinador autonómico de la formación, Emilio Argüeso; la ex síndica de Cs en las Cortes y en ese momento alcaldable en la capital alicantina, Mari Carmen Sánchez; el diputado autonómico Emigdio Tormo, el senador Luis Crisol y el, en ese momento, coordinador de Organización en Alicante y número cuatro al Congreso, Adrián Santos, entre otros. No se podían imaginar todos ellos que unos meses después, tras las elecciones generales celebradas en noviembre de 2019, su jefe, Albert Rivera, dimitiría y asumiría en persona todas las responsabilidades de la hecatombe. Este fue el inicio de la decadencia de Ciudadanos y lo que hizo perder la confianza a los militantes en el proyecto.

Toni Cantó, en tierra de nadie

El exsíndic naranja se ha ofrecido como colaborador a quien gane el congreso regional del PP

El que fuera coordinador autonómico de Ciudadanos y síndic de la formación en las Cortes Valencianas anunció en marzo su renuncia al acta de diputado y aseguró, para sorpresa de todos, que dejaba la política. Cantó ya demostró en ese momento sus dotes interpretativas porque ya tenía apalabrado su fichaje por el PP en la lista de Madrid que lideraba Isabel Díaz Ayuso. Cantó explicó que abandonaba el cargo tras solicitar en la reunión de la dirección la dimisión de toda la cúpula y culpar a Arrimadas de respaldar la moción de censura fallida en Murcia. Sus planes no salieron como esperaba y la Junta Electoral rechazó su candidatura en las listas de Ayuso por incumplimiento de la Ley Electoral. A día de hoy, Toni Cantó sigue en tierra de nadie y ahora ha abierto la puerta a poder trabajar con el PP valenciano. En diferentes entrevistas, el exsíndic llegó a ofrecer su trabajo a quien resulte elegido nuevo presidente del PPCV. Aseguró que pueden contar con él «donde sea». Sus relaciones con Mazón siempre han sido buenas, pero desde el PP siguen manteniendo que ahora están centrados en el congreso regional. De hecho, antes de dejar su cargo como síndic se reunió en una comida en el Palacio Provincial con el presidente popular.