El Botànic y Cs incorporan el trasvase en el dictamen sobre la DANA y suman al PP

Las Cortes Valencianas debatirán el próximo 16 de junio la aprobación del dictamen elaborado por la comisión especial para examinar los efectos de la DANA que arrasó la Vega Baja en septiembre de 2019. El informe cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se ha desmarcado del texto conjunto. El documento fue aprobado ayer, tras una intensa negociación que se alargó durante tres horas para perfilar la propuesta inicial del Botànic y Cs, que aceptaron incluir algunas de las consideraciones puestas sobre la mesa por el PPCV con tal de alcanzar un acuerdo más amplio. El pacto incluye instar a todas las administraciones públicas a aprovechar la oportunidad de financiación que supondrán los fondos europeos de recuperación postcovid -se calcula que España percibirá 150.000 millones de euros- para financiar las actuaciones necesarias para minimizar el impacto de futuros episodios meteorológicos y contribuir a la reconstrucción de la comarca.

La rúbrica de un dictamen de estas características entre fuerzas políticas habituadas al enfrentamiento conlleva siempre un tira y afloja para ajustar hasta la última coma del texto. Se trata de evitar que el contrincante en las urnas pueda sacar pecho de su gestión y, al mismo tiempo, hacer equilibrios para no salir perjudicado. El texto concluye que la falta de disciplina urbanística, con 31.674 viviendas fuera de ordenación en la Vega Baja, contribuyó a agravar el desastre. El PP, con dos décadas de gobierno a las espaldas en la Comunidad, quiso que se reflejara que no solo el Gobierno del Botànic introdujo medidas en 2019 para la regulación de los procesos de minimización de impactos de las viviendas construidas de manera irregular en suelo no urbanizable, sino que ya en el año 2000 se adoptaron cambios en esa dirección. También exigió que se matizara que no todas las ayudas impulsadas por la Generalitat para paliar el desastre -más de 130 millones- están ejecutadas o en ejecución, y se acabó incluyendo que también las hay «pendientes de ejecutar». Ello después de que en el documento inicial firmado entre PSPV, Compromís y Unides Podem, junto a Cs, se destacara que la Diputación de Alicante tramitó convocatorias de subvenciones para los afectados, con una cuantía de 7,6 millones, que 21 meses después sigue pendiente de resolución. Ahora, el informe resalta que la institución provincial sí abonó 246.000 euros para actuaciones de emergencia para restablecer la vialidad en caminos y reparar azarbes.

Los populares forzaron igualmente que se mencionara de forma expresa una alusión a la necesidad de mantener el trasvase Tajo-Segura en un momento en el que intenta volver a enarbolar la bandera de la necesidad de mantener los aportes. Pese a las dudas iniciales, finalmente se añadió en el epígrafe en el que se habla de reducir la vulnerabilidad económica y social del sur de la Comunidad, alegando la importancia de la permanencia de esta infraestructura para el campo.

Algo en lo que todos los partidos firmantes del dictamen también están de acuerdo es en que la deuda histórica y la infrafinanciación autonómica que sufre la Comunidad influyen negativamente en las posibilidades de hacer frente a la transformación de la comarca.

La sesión de ayer puso fin a un año y medio de reuniones en las que han participado 85 alcaldes y expertos en meteorología, agricultura u ordenación del territorio, entre muchos otros, y que se cierra con la polémica por la falta de comparecencias de cargos y técnicos de la CHS, es decir, de los máximos responsables en materia de agua de la demarcación donde ocurrió el desastre causado por el desbordamiento del río y las inundaciones.

Solo dos de veinte municipios con plan frente a inundaciones

El dictamen de las Cortes sobre la DANA ha puesto de manifiesto que solo dos de los 20 municipios de la Vega Baja con obligación de tener un plan municipal frente al riesgo de inundaciones contaban con este instrumento. Ahora, y a propuesta de Cs, se redactará un plan comarcal en el que se integren y coordinen los planes locales frente al riesgo de inundaciones de los diferentes municipios de la Vega para maximizar la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos materiales y humanos necesarios para responder a las situaciones de emergencia.