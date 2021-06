Compromís asume el liderazgo de la oposición en la Diputación en el primer pleno presencial

La Diputación de Alicante celebró este miércoles el primer pleno presencial tras un año y, con él, la controversia regresó a primera línea del panorama político. No fue una sesión fácil para el presidente, Carlos Mazón, al comprobar cómo Compromís se adueñaba del terreno del juego y sacaba del cajón, ya desde el minuto uno, todos los temas que el PP esquiva: la contabilidad y su manera de justificar las subvenciones; los vínculos zaplanistas; el transfuguismo; o los retrasos en la concesión de ayudas. Estos fueron los asuntos que marcaron el pleno de la Diputación de Alicante, el primero que no se hacía online desde mayo del pasado año. Fue Compromís quien pidió durante meses la vuelta a la presencialidad con el objetivo principal de ganar visibilidad a través de estos debates. El portavoz, Gerard Fullana, llevaba más de un año esperando este momento y ayer supo aprovechar la ocasión que tanto anhelaba para convertirse de nuevo en la punta de lanza del PP. Sabía que no tenía nada que perder después de meses en los que su visibilidad se ha visto reducida por el indudable liderazgo y notoriedad de Carlos Mazón en su carrera por liderar el PPCV. Así que Fullana, que sueña con alcanzar a Mazón en cualquier emboscada, encontró el camino para manejar con precisión el debate y personificar a la perfección la idea de David contra Goliat.

Ante un PSPV desaparecido, fue Fullana, único representante de Compromís, quien asumió el liderazgo de la oposición frente a los 14 diputados del PP y los dos de Ciudadanos. En primer lugar, el valencianista denunció que el equipo de gobierno ha modificado las normas de fiscalización de los ingresos que el PP recibió de la institución provincial cuando a las asociaciones se les pide que cumplan unos requisitos detallados para justificar sus subvenciones. Como adelantó este diario, la Diputación de Alicante ha recurrido a una auditoría externa para fiscalizar las cuentas de 2015 a 2018 a través de un contrato por valor de 13.915 euros que ya se ha adjudicado a la empresa Faura Casas. La presión que Compromís ha ejercido en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía Anticorrupción denunciando la falta de control de las facturas del PP por valor de 466.000 euros provocó que el equipo de gobierno se viera forzado a aprobar esta contratación al alegar la falta de medios de la Intervención para fiscalizar la dotación económica. Sin embargo, para los valencianistas, el objetivo era evitar la presentación de las facturas sufragadas por parte del Partido Popular, con los fondos transferidos del grupo al partido, que deben tener como objeto gastos conjuntos entre el grupo y el partido. En este contexto y ante la aprobación de las cuentas justificativas que tiene que presentar cualquier entidad para optar a una subvención, Fullana denunció el doble criterio que se aplica con las cuentas del PP.

Los ataques fueron más allá en el debate sobre la estimación parcial de las alegaciones formuladas por Compromís para rebajar la dotación económica que la coalición tiene que abonar para acreditar los gastos del mandato anterior. Ahora tendrá que abonar 850 euros, en lugar de 3.500. Según Fullana, «la fiscalización no estaba bien hecha, sólo era una manera de presionarnos. Este procedimiento es un pufo y lo han traído cuatro años después obligados por el Tribunal de Cuentas». La diputada de Intervención, María Gómez, defendió el procedimiento y explicó que «cuando las cosas se presentan como corresponden, se estiman como corresponde. Me comprometí a que este tema iría hasta el final y lo mantengo con los recursos que se necesite. A veces se utilizan empresas externas y otras vez no». Ciudadanos explicó, a su vez, que Compromís no había presentado las facturas por un importe de 3.500 euros, cantidad que no se había justificado hasta la apertura de un proceso de alegaciones. Con toda esta polémica, Fullana ya había logrado el objetivo que se había propuesto antes del pleno: reabrir debates latentes y sembrar la duda sobre las irregularidades en la contabilidad del PP. Mazón no quiso entrar en el cuerpo a cuerpo y aguantó la presión en casi todo el debate. No obstante, no desistió Fullana en su afán por acorralarlo y, finalmente, consiguió sacar de los nervios al presidente, que terminó ordenando que se apagaran los micros del portavoz valencianista.

La polémica aumentó todavía más las revoluciones en la moción en la que Compromís pidió que se condenara el transfuguismo y se retiraran los símbolos zaplanistas en la Diputación de Alicante. El PP y Ciudadanos votaron en contra de la propuesta para retirar de la entrada al registro de la Diputación la placa conmemorativa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, investigado por el caso Erial. Este discusión provocó que Fullana regalara a Mazón el libro escrito por Francesc Arabí, «Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto», en el que se narra la llegada al poder de Zaplana y se describe una forma de hacer política que acabó con la imputación del expresidente. «Usted sale», le comentó el diputado valencianista al presidente de la institución. En el interior, había una dedicatoria con palabras de Ovidi Montllor: «Ens vam cansar fa anys de viure dient va com va… Que no torne el passat».

Por su parte, el portavoz, Eduardo Dolón, denunció la doble vara de medir que «demostró» el portavoz de Compromís, «criticando el transfuguismo en el pleno y acusando a los demás de saltarse el pacto plenario al mismo tiempo que su partido estaba celebrando una moción de censura en Godelleta». Según Dolón «Fullana se viste de adalid de la transparencia y ejemplaridad mientras oculta lo que su propio partido hace». Y mientras los reproches volaban de ida y vuelta, una pregunta de Fullana se abría paso: «¿Cuándo darán las ayudas por la DANA?», a lo que Mazón resopló, evidenciando que con la presencialidad del pleno también había vuelto la tensión.

Luz verde a una propuesta del PSPV para aliviar la burocracia a los municipios

Toni Francés logra el compromiso del equipo de gobierno para repensar el sistema de subvenciones

Poco se habló durante el pleno celebrado ayer en la Diputación de Alicante de gestión y de los problemas que afectan a los municipios alicantinos. La excepción fue la propuesta que el grupo socialista consiguió aprobar, con una enmienda del equipo de gobierno, para que la institución reforme el plan actual de concesión de subvenciones de la institución provincial con el fin de aliviar la carga burocrática que, según defendió el portavoz socialista, Toni Francés, «en ocasiones supone un auténtico ahogo para los municipios, especialmente los de menor población».

Los socialistas consiguieron el compromiso del equipo de gobierno para que se cree un grupo de trabajo formado por los grupos políticos y los técnicos de Diputación que se consideren necesarios, con el cometido de estudiar una propuesta efectiva, con el fin de reducir la carga burocrática a los ayuntamientos en lo relacionado con las líneas de subvenciones y ayudas públicas, para antes de finalizar el tercer trimestre. Francés recordó que la propuesta ya se hizo en la negociación de los presupuestos y tiene como objetivo repensar el sistema de subvenciones, no solamente para reducir trabas y procesos, sino también para abrir las posibilidades de llegar a más conceptos.