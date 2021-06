La oposición carga contra Mazón en el primer pleno presencial tras la pandemia

Fullana le ha regalado a Mazón el libro escrito por Francesc Arabí, "Ciudadano Zaplana. La construcción de un régimen corrupto" en el que se narra la llegada al poder de Zaplana y se describe una forma de hacer política que acabó con la imputación del expresidente. "Usted sale", le ha comentado el diputado valencianista al presidente de la institución. En el interior, Fullana le ha escrito una dedicatoria con palabras de Ovidi Montllor: "Ens vam cansar fa anys de viure dient va com va…Que no torne el passat".

Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha denunciado hoy la “doble vara de medir que ha vuelto a mostrar una vez más el portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, criticando el transfuguismo en el pleno provincial de la institución y acusando a los demás de saltarse el pacto plenario al mismo tiempo que su partido estaba celebrando una moción de censura en Godelleta”. "Hemos vuelto a ver al auténtico Gerard Fullana: se viste de adalid de la transparencia y ejemplaridad mientras oculta lo que su propio partido estaba haciendo en otra localidad”, ha indicado Dolón.

Por otro lado, el portavoz del Grupo Popular ha lamentado que el PSPV y su portavoz en la Diputación, Toni Francés, se haya “plegado hoy a los intereses de su jefe en Madrid defendiendo el pago político que el señor Pedro Sánchez hace a los condenados del procés con tal de mantenerse en la Moncloa”. Dolón se ha referido así a la defensa que ha realizado Francés en el pleno de los indultos de Pedro Sánchez. “Hoy el PSPV de Toni Francés hablaba de que los indultos eran un buen camino frente al criterio del propio Tribunal Constitucional, que justo hoy ha avalado las penas aplicadas en el procés y del asalto al Parlamento catalán”.

“Desde el Partido Popular no vamos a aceptar pagos políticos a gente que no se arrepiente, el indulto implica un arrepentimiento que los responsables del procés rechazan. No vamos a aceptar este pago de Sánchez por seguir en el sillón”.

Además, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha asegurado que la moción de Compromís en la que pedía condenar el transfuguismo “carece de credibilidad” y ha acusado a Fullana de “creer que el transfuguismo solo lo es cuando lo hacen los demás”. Le ha reprochado además “utilizar al pasado, remontándose a etapas superadas hace más de 20 años, para esconder que Compromís que recurre a esas mismas prácticas que ahora censura, como ha ocurrido en Teulada, Canals o en la Font de la Figuera, y para tapar casos censurables como Divalterra”.

Por su parte, el grupo socialista en la Diputación de Alicante, ha conseguido aprobar una moción, con una enmienda del equipo de gobierno, para que la institución reforme el plan actual de concesión de subvenciones de la institución provincial con el fin de aliviar “la carga burocrática” que, como así ha defendido el portavoz socialista, Toni Francés, “en ocasiones supone un auténtico ahogo para los municipios, especialmente los de menor población”.

Los socialistas han logrado el compromiso del equipo de gobierno para que se cree un grupo de trabajo formado por los grupos políticos y los técnicos de Diputación que se consideren necesarios, con el cometido de “estudiar entre todos una propuesta efectiva, con el fin de reducir la carga burocrática a los ayuntamientos en lo relacionado con las líneas de subvenciones y ayudas públicas”, para antes de finalizar el tercer trimestre.

Francés ha recordado que la propuesta “ya la hicimos en la negociación de los presupuestos con el equipo de gobierno y tiene como objetivo repensar el sistema de subvenciones, no solamente para reducir trabas y procesos, sino también para abrir las posibilidades de llegar a más conceptos. Son tan concretas las convocatorias que en ocasiones hay necesidades en los pueblos que no cuentan con línea de posible subvención. Agrupar, crear líneas amplias permitiría llegar a más necesidades”.