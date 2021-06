Ana Barceló acusa a Ribera Salud de "obstaculizar constatemente" la reversión sanitaria en Torrevieja

"La concesión está obstaculizando constantemente y no está facilitando la información pese a que el TSJCV lo ha dejado bien claro en un auto donde le recuerda que tiene que cumplir las normas de reversión", ha recalcado Barceló. A juicio de la consellera, en estos momentos se está poniendo el foco en el instrumento que la conselleria quiere poner en marcha para ejecutar las reversiones sanitarias, es decir, a través de la polémica empresa pública que rechazan Compromís y Unides Podem, y no tanto en lo que está ocurriendo con la concesionaria. Barceló pretendía aprobar precisamente mañana en el pleno del Consell el decreto que ha rubricado para impulsar la creación de esa sociedad pública de salud, pero eso es algo que no ocurrirá porque los socios de gobierno del PSPV lo han bloqueado. Se trata de un asunto que rechazan asimismo todos los sindicatos, así como el comité de empresa del Hospital de Torrevieja, que acusa a la consellera de falta de diálogo. Sin embargo, Barceló ha negado hoy ese extremo, asegurando que se han mantenido "reuniones constantes" tanto con la junta de personal como con el comité, en València y en Torrevieja. "Estamos escuchándoles, pero tiene que haber un diálogo recíproco, no solo una escucha por parte de la Conselleria de Sanidad. También deben escuchar cuál es el proceso que se ha de llevar a cabo", ha enfatizado.

Barceló ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia para anunciar las nuevas restricciones sanitarias, donde, como viene siendo habitual, ha informado junto a Ximo Puig. El presidente de la Generalitat, que ya dio ayer un paso atrás en la creación de la polémica empresa sanitaria, y apeló al diálogo en el Botànic para alcanzar un acuerdo buscando otras fórmulas si es necesario, ha vuelto a referirse hoy a este asunto. Tras ser preguntado por los periodistas, el jefe del Consell ha vuelto a defender la fórmula de la mercantil pública y ha aseverado que es "un planteamiento de mejora de la eficiencia", aunque ha vuelto a subrayar que si su aprobación "encuentra dificultades", dada la negativa de sus socios, "tenemos que analizar por qué". A ese respecto ha enfatizado que "el acceso a la Función Pública en general tiene unas normas que están basadas fundamentalmente en la capacidad de todas las personas y de los mismos derechos y posibilidades, con transparencia y equidad".

En ese punto, el presidente ha apelado a la necesidad de buscar la eficiencia en la gestión económica en materia sanitaria -con un presupuesto anual de más de 7.000 millones en la Comunidad-. Ha dicho que los recursos no son ilimitados y ha resaltado que si se quiere tener una sanidad de gran calidad, "tenemos que poner los instrumentos adecuados". El presidente ha dicho que se está hablando de la eficiencia del servicio de farmacia en los centros sociosanitarios o en la gestión de las resonancias. "Los instrumentos no hay que verlos con fundamentalismo, hay que ver cuáles son los mejores. Se puede plantear un debate con toda tranquilidad, pero después del después hay que tomar decisiones", ha proseguido.

Aunque la consellera propone ahora habilitar esa mercantil en principio para la prestación del servicio farmacéutico en residencias y para el servicio de resonancias magnéticas, la definición del objeto de la sociedad en el proyecto de decreto ley deja la puerta abierta a asumir reversiones en departamentos de salud, siendo el más inminente el de Torrevieja. El documento establece la posibilidad de asumir con esa empresa «la prestación y gestión directa de servicios sanitarios públicos procedentes de otras entidades públicas o privadas que se incorporen por reversión al ámbito sanitario de gestión de la Generalitat, así como por transferencia o por sucesión de empresas».