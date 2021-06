Un 'error' impide a los interventores de Anaya vigilar las primarias del PPCV

La votación a la que están llamados hoy más de 7.500 militantes del PPCV para elegir entre el jefe de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón; y el alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, para liderar el partido ha arrancado con mal pie. El equipo de Anaya ha denunciado que el comité organizador del congreso regional del PPCV ha dejado fuera del proceso a los interventores de su candidatura que, junto con los que aporta Mazón, deben velar por la limpieza de las votaciones. No obstante, el COC ha admitido esta misma tarde que se trataba de un error y ha acreditado a cuatro interventores de la lista de treinta presentada por Anaya. En teoría, estos podrán ya ejercer ya su labor. El resto, añaden desde el COC, no cumplen con los requisitos.

Anaya comunicó al COC el pasado uno de junio un listado con una treintena de colaboradores para que fueran acreditados como interventores. Sin embargo, el alcalde de Ayora se ha quejado esta mañana de que no se les ha acreditado, por lo que se les ha impedido la entrada a las sedes. En concreto, han tenido problemas para acceder a las urnas donde están votando los militantes de Valencia ciudad, en la sede del partido, uno de los lugares donde Anaya espera recabar más apoyos gracias al respaldo del expresidente Francisco Camps y el Foro Populares 2020 integrado por algunos históricos del PP. Cabe recordar que la votación ha arrancado esta mañana a partir del medio día en las capitales de provincia, mientras que en el resto de municipio las urnas se abren a partir de las 18 horas de la tarde y hasta las 21. horas, momento en el que se procederá al cierre y al recuento. Se esperan resultados a partir de lass diez de la noche.

La jornada ha arrancado con estas incidencias en el cap i casal. De ahí que desde el equipo de Anaya se denuncia que se trata de una grave irregularidad ya que no podían tener acceso ni al censo de votantes de cada agrupación, ni controlar de ninguna manera que está pasando en los espacios habilitados para votar.

Fuentes del COC han explicado que se trata de una confusión ya que recibieron un primer correo para acreditar a sus interventores, pero que, una vez abierto, la lista hablaba de "apoderados" y no de interventores. Se trata de figuras distintas y la primera no forma parte del proceso de primarias del PP. Los apoderados pueden ir de mesa en mesa para supervisar las votaciones, mientras que los interventores pueden levantar actas y están asignados a las mesas concretas. Sin embargo, Anaya envió una segunda lista con la palabra rectificada que el COC no ha visto hasta esta tarde.

Por otro lado, desde el COC apuntan que ningún interventor (tampoco los de Mazón) han accedido a la sede la València ciudad por cuestiones de aforo. Se trata de un espacio muy pequeño y las restricciones por la Covid impiden que todos puedan acceder. Para el equipo de Anaya es una muestra más de falta de neutralidad en el proceso. Por otro lado, desde la candidatura del alcalde de Ayora se han quejado también que algunos cargos del partido han incumplido el reglamento del congreso al hacer campaña a favor de Mazón en el interior del recinto de la votación, algo que expresamente está prohibido en el artículo 11.4.

Por su parte, el favorito de la jornada, Carlos Mazón, ha votado esta mañana en Alicante. Mazón ha asegurado que hoy se iniciaba el camino para mejora la vida de quienes vivimos en la Comunita Valenciana. “Hoy comienza la recuperación de las instituciones, la vuelta de las políticas centradas en los problemas reales de la gente”, ha dicho.

El alcalde de Ayora tenía previsto votar hoy por la tarde en su municipio.