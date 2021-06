Mazón: "El PP está preparado para cuando Puig convoque elecciones"

Carlos Mazón ha ejercido su derecho a voto en la primera vuelta de las primarias que el PP valenciano está celebrando hoy como paso previo al Congreso Regional del día 3 de julio. El candidato a presidir el partido ha acudido a votar a la sede del PP de Alicante junto a Luis Barcala y Macarena Montesinos y, ante los medios de comunicación, ha asegurado que el PP está preparado si Ximo Puig decide adelantar las elecciones autonómicas: "No sabemos cuándo se convocarán pero estamos preparados. Puig las convocará cuando más le interese a sus siglas y no a la Comunidad, pero los tiempos que él decida ya no van a ser un problema para el PP porque tenemos clara la hoja de ruta. Nos da igual la fecha de las elecciones porque la necesidad de cambio está por encima de los cálculos que pueda hacer la Generalitat".