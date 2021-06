Mónica Oltra apela al diálogo con los sindicatos para apaciguar la reversión sanitaria en Torrevieja

Dialogar en el seno del Botànic para alcanzar una solución de consenso y entablar conversaciones con las organizaciones sindicales para escuchar sus demandas. La portavoz del Consell, Mónica Oltra, trató ayer de rebajar la tensión que existe en el Gobierno valenciano a cuenta de la creación de una empresa pública de salud para gestionar la reversión de servicios privatizados. La propuesta de la Conselleria de Sanidad, liderada por el PSPV, ha sido frenada por Compromís y Unides Podem, pero la vicepresidenta no quiere echar más leña al fuego. Pretende huir de la confrontación pública y tratar de evidenciar que, al final, lo más importante para los socios de izquierdas es recuperar los servicios externalizados.

Oltra defiende que «el objetivo superior es no hacer negocio con la salud de las personas», y apela a la necesidad de encontrar una fórmula satisfactoria escuchando a los representantes de los trabajadores, contrarios también a impulsar la sociedad mercantil ideada para gestionar departamentos de salud como el de Torrevieja, que pasará a manos de la Generalitat el 15 de octubre. La también líder de Compromís indicó ayer que el decreto ley que ha preparado Ana Barceló para dar forma a esta empresa se conoció este jueves en el «consellet» -la reunión de secretarios y subsecretarios que se celebra un día antes del pleno del Consell-, y que «el propio departamento afectado (Sanidad) decidió que no estaba maduro» para su aprobación. Por tanto, ni si quiera se abordó ese debate, toda vez que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, admitió un día antes que, ante la falta de consenso, el proyecto quedaba aplazado de momento. Por tanto, para Oltra, «no se ha tumbado nada», ya que, técnicamente, no se llegó a exponer en la reunión de altos cargos, pero es un hecho que ha sido el posicionamiento de Compromís y de Unides Podem lo que ha forzado a los socialistas a frenar su hoja de ruta. En ese escenario, la vicepresidenta subraya, no obstante, que seguirán «explorando las vías para llegar a un acuerdo».

Para la líder de Compromís, la mejor fórmula para asumir servicios externalizados es la que logra un consenso y la que «obviamente» garantice la gestión pública, de cara a la reversión de Torrevieja. Para Oltra, esta es la cuestión de fondo y donde hay «acuerdo generalizado» en la Generalitat, porque el pacto de gobierno estableció el compromiso de gestionar públicamente todos los departamentos que fueron privatizados por el PP. «Esa es la hoja de ruta del Botànic» recalcó, y dijo que ahora hay que abordar cómo instrumentalizarla de forma que obtenga el consenso que la empresa pública, al menos por ahora, no ha generado.