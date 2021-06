El sanchismo reactiva a sus bases para visibilizarse en la carrera hacia los congresos

Hace ahora tres semanas, coincidiendo con el inicio de la desescalada y la debacle socialista en Madrid, el PSPV se reactivaba, y lo hacía con rutas comarcales encabezadas por su secretario de Organización, José Muñoz, para mover a las bases antes de los congresos, empezando, además, por la comarca de l’Alacantí. Sin embargo, no ha sido el único sector. También el sanchismo ha optado por seguir esa misma senda y, justo en las vísperas de la conmemoración del tercer aniversario de la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo central, ha decidido hacer lo mismo: movilizar a sus bases en la carrera hacia los congresos, que se abrirán el próximo mes de octubre, con el cónclave federal del PSOE que se celebrará en València, y al que seguirán el nacional del PSPV y los provinciales. Todo, además, cuando, precisamente, el presidente del Gobierno no pasa por su mejor momento, y mucho menos en la provincia, con el conflicto que se ha generado por el posible recorte del trasvase auspiciado por el Ministerio para la Transición Ecológica, y las críticas a los máximos responsables del sanchismo en la provincia, por la tibieza que han mostrado en este asunto. No sólo eso, también cuando desde ciertos sectores se ha acusado al sector sanchista de estar detrás de algunos de los conflictos a los que se ha enfrentado el PSPV en Alicante. Es el caso, sin ir más lejos, de la crisis de San Vicente del Raspeig, con una rebelión protagonizada por los ediles sanchistas contra el alcalde, Jesús Villar, que se saldó con ceses de competencias, dimisiones y la apertura de un expediente informativo a los ocho ediles rebeldes.

La última reunión congregó a medio centenar de militantes de la ciudad de Alicante, aunque hubo otra de carácter provincial

De momento, el sector socialista que se reivindica como el afín a Pedro Sánchez ya ha convocado dos actos «multitudinarios», con medio centenar de militantes, en 15 días. El primero de ellos fue el pasado sábado 22 de mayo, con cargos procedentes de todas las comarcas de la provincia de Alicante. El segundo, este mismo jueves por la tarde, aunque, en este caso, circunscrito a la militancia de la ciudad de Alicante, y en el que ejercieron como maestros de ceremonia la subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, y el senador José Asensi, junto a los ediles Manuel Martínez y Manuel Marín. Todo en una agrupación -la de la ciudad de Alicante- que, hasta la fecha, siempre ha estado bajo el control total y absoluto del exsenador Ángel Franco, más cercano a Ximo Puig, con las implicaciones que eso tuvo en anteriores citas congresuales.

Lo que se busca con ello, por un lado, aprovechando que la pandemia ha comenzado a dar una tregua, es movilizar a las bases y empezar a tomar el pulso a la militancia. Por otro, tratar de hacer una demostración de fuerza y, de este modo, intentar ganar visibilidad con la vista puesta en los congresos. De hecho, es precisamente el sector sanchista el que más claro ha mostrado sus cartas en la carrera hacia el congreso provincial, que no está previsto que se celebre antes de 2022. En este sentido, el diputado en el Congreso Alejandro Soler es el que más a las claras ha venido haciendo movimientos desde hace meses para tratar de evidenciar su intención de presentarse al cónclave en la provincia y, por tanto, sustituir así a José Chulvi al frente de la secretaria general.