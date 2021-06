Mazón aparca la renovación de los líderes locales en la provincia de Alicante

Carlos Mazón está viviendo un frenético ritmo de acontecimientos que le dificultan cumplir la hoja de ruta que se marcó antes de iniciar su carrera por liderar el PPCV. Entre sus principales objetivos estaba la renovación de los liderazgos locales en la provincia, un proceso que ahora ha quedado relegado a un segundo plano. El actual presidente del PP alicantino sabe que tiene la provincia amarrada, por lo que ha preferido centrarse en su carrera orgánica para tomar las riendas del partido autonómico y convertirse en candidato a presidir la Generalitat. Consciente de que la voluntad del Gobierno valenciano es agotar la legislatura, o como mínimo alargarla lo máximo posible, Mazón ha decidido aplazar la renovación de las estructuras municipales pese a los problemas de ausencias de liderazgo que tiene por resolver en Orihuela, Alcoy o Elda, en las que la organización está más débil. El escenario electoral de la Comunidad se ha alejado tras la cita de los madrileños con las urnas, por lo que ya no le corre prisa apuntalar a sus representantes o definir a los nuevos.

Tener un organigrama elegido bajo su influencia era su meta cuando todo hacía indicar que las elecciones autonómicas se iban a adelantar. Sin embargo, los resultados en Madrid, la crisis migratoria en Marruecos o la decisión de Pedro Sánchez con los indultos han dado un giro de 180 grados al panorama político y ahora la estrategia del PP ya no está condicionada por una fecha electoral inminente. Ximo Puig se ha alejado de cualquier posibilidad que le genere un paralelismo con Pedro Sánchez, por lo que Mazón tiene vía libre para dedicarse por completo a dar el do de pecho fundamentalmente en Valencia, pero también en Castellón, provincias donde necesita ganar la notoriedad política que tiene en Alicante. El alicantino está centrado ahora en consolidar su propio liderazgo y en armar un relato que llegue desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada.

El PP provincial aplazó en enero la celebración de sus primeras asambleas locales ante las restricciones adoptadas en toda la Comunidad a causa del covid. Ya en marzo, cuando la incidencia del virus dio un respiro, el partido reactivó los procesos y anunció la celebración de una primera fase que se iba a llevar a cabo desde mediados del mes de abril hasta antes del verano. Para que el covid no fuera un impedimento, el partido se preparó para desarrollar fórmulas mixtas (parte presencial y el resto con conexión online). Sin embargo, ahora que la pandemia parece que da una tregua, las estrategias internas del partido pesan más.

El también presidente de la Diputación, que durante el último año ha unido su mando institucional con el control provincial del PP, se marcó como meta relanzar los liderazgos de una organización que encontró deteriorada tras la presidencia de Jose Císcar y el año de interinidad de Eduardo Dolón. Pero ahora el orden de prioridades ya no es el mismo. El líder alicantino prefiere afianzar su campaña de marketing en Valencia y Castellón y, tras el verano, se encargará de reactivar las asambleas locales. Ya tiene los nombres en su cabeza por lo que simplemente se encargará de materializarlo, por control remoto, a través del futuro presidente provincial, Toni Pérez, una de sus personas de máxima confianza. Es verdad que los estatutos marcan que estas asambleas no se pueden celebrar mientras esté abierto el proceso de elección de la presidencia regional, pero también es cierto que el partido ha tenido tiempo de sobra para dar un papel más relevante a su arquitectura orgánica a nivel local... Y hasta ahora no lo ha hecho.

Las tornas han cambiado y ahora es el PSOE el que tiene prisa por revertir las encuestas y ponerse las pilas a la hora de pensar en nuevos liderazgos en ciudades estratégicas como Alicante. En algún momento Ximo Puig tendrá que enfrentarse a la renovación de Francesc Sanguino como portavoz y candidato socialista del Ayuntamiento de Alicante. El barón socialista tomó la decisión de elegirlo y ahora suya es la responsabilidad de relevarlo. Porque las elecciones no solo se ganan desde el Palau. Está claro que el éxito o el fracaso de los equipos municipales también inclinan la balanza hacia un lado o el otro.

Por el momento, el jefe del Consell se está dedicando a quemar etapas. En junio y julio se centrará en la vacunación, en agosto en la reactivación económica, en septiembre en la vuelta de algunas fiestas populares y en la consiguiente recuperación emocional y ya a partir de noviembre, una vez que se renueve su liderazgo, el PSPV comenzará a involucrarse en temas orgánicos, según argumentan desde el Palau. También añaden que no están pesando en cuestiones internas del partido ni en adelantos electorales. En este contexto, Mazón aseguró el viernes que, sea en la fecha que sea, el PP ya «está preparado» para iniciar una campaña electoral con la vista puesta en la Generalitat. Frente a la notoriedad que está ganando el dirigente alicantino, el jefe del Consell está empleando todos sus esfuerzos en marcar perfil propio y levantar la bandera del orgullo valenciano sobre la base de la baja incidencia del virus en este territorio. Más pronto que tarde, tanto Puig como Mazón asumirán el reto de definir las estructuras locales de cara a los próximos ciclos electorales. Solo el tiempo dirá si son capaces de encontrar candidatos con tirón.

Con la candidatura única totalmente amarrada en el partido

Carlos Mazón tiene la presidencia regional amarrada desde el pasado viernes, cuando se celebró la primera vuelta de las primarias. El candidato necesitaba obtener más del 50% de los votos y una diferencia de 15 puntos respecto a la candidatura de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, y llegó al 95,5%. Una vez logrado, el dirigente alicantino acudirá al Congreso Regional del 3 de julio sabiendo que es el único aspirante en liza, lo que podría acelerar, a su vez, que el alcalde de Benidorm y número dos del partido en la provincia, Toni Pérez, asuma la presidencia en Alicante en las próximas semanas.