Francés, a Mazón: "Es irresponsable criticar medidas que han salvado vidas"

El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Toni Francés, ha hecho referencia a las declaraciones que ha realizado hoy Carlos Mazón contra la gestión de la pandemia de la Generalitat y ha sostenido que “es irresponsable estar criticando todos los días medidas que han salvado vidas”.

Para Francés, “Mazón desprecia el esfuerzo de toda la Comunidad por reducir la expansión de la pandemia, el número de enfermos, y por lo tanto, por salvar vidas. No hay medida a este respecto que no haya contado con una crítica del presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP provincial”.

El portavoz socialista ha recalcado que “la lucha contra la pandemia ha obligado a tomar medidas difíciles, con restricciones que han afectado a sectores económicos y sociales concretos. Esos esfuerzos nos han llevado a estar varios meses como la región con menor incidencia, con menos enfermos y por lo tanto, salvando vidas, no solo en España, sino también en Europa. Y no es justo, ni responsable, que Mazón, por sus ansias de machacar a la Generalitat, tire todo ese trabajo por tierra”. En su opinión, es "cínico" el hecho de que “Mazón exija medidas ante los buenos datos de incidencia de la pandemia en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante, y al mismo tiempo pisotear todas las medidas que lo han hecho posible”.

El portavoz socialista lamenta que el presidente de la Diputación de Alicante “solo se arremangue para hablar mal de la Comunidad Valenciana, en lugar de hacerlo para dar solución a los graves problemas que colapsan la Diputación”.

“En el caso de la hostelería, llegaron los fondos de la Generalitat a los pocos días, y los municipios tuvimos que adelantar el dinero de la Diputación para que nuestros hosteleros contarán con fondos lo antes posible. Mazón no tiene credibilidad porque, a la hora de la verdad, no está cuando se necesita”, ha denunciado Francés.

No solo los retrasos en las ayudas de la Diputación para las ayudas a la hostelería son foco de las críticas del grupo socialista. “Estamos con subvenciones y proyectos para muchos pueblos sin ponerse en marcha desde 2019, con las ayudas por la DANA sin llegar a los municipios de la Vega Baja y otras comarcas. Con este panorama no se entiende que Mazón solo actúe para atacar a la Generalitat, o a los ayuntamientos en los que no gobierna el PP como vimos en los meses anteriores”, ha concluido el portavoz socialista.