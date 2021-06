Vox se desmarca de la protesta de Mazón en Alicante contra los indultos

Los dirigentes de Vox no quieren que sus votantes se fijen en Carlos Mazón. No están dispuestos a dar más visibilidad a su relato de la «Comunidad Valenciana sin libertades» y, por ello, han decidido desmarcarse de la protesta que el PP provincial está preparando para el próximo domingo en Alicante contra la concesión de indultos a los políticos condenados por el «procés», y que en la práctica viene a ser una versión alicantina de la concentración de la plaza de Colón, en Madrid.

Los partidos conservadores de Alicante no van a unirse en un frente común contra las decisiones de Pedro Sánchez, pese a que en Madrid repetirán la foto de Colón, que se produjo en el año 2019 y que evidenció la unión de las derechas. En la escena provincial y autonómica, los ultraderechistas han decidido dejar solo al PP, y cerrar esa puerta para evitar dar notoriedad al dirigente alicantino en su carrera por liderar el PP valenciano.

El presidente de la Diputación de Alicante y candidato único para el Congreso Regional del PP que se celebrará el 3 de julio, Carlos Mazón, está preparando una concentración complementaria a la organizada en Madrid en contra de los indultos a los presos del «procés». Su objetivo es hacer seguidismo de la estrategia de Pablo Casado para unificar bajo sus siglas a los votantes de la derecha. Conscientes de la estrategia partidista que se intenta librar en terreno alicantino, Vox ha querido marcar distancias y ha decidido no participar en esta concentración, al entender que el único objetivo que se persigue es el «rédito político». Una amplia representación valenciana de la formación, liderada por la síndica Ana Vega, acudirá el domingo a la concentración de Colón al entender que esta es una protesta que huye de partidismos al haber sido convocada por la plataforma Unión 78. Así lo defienden los ultraderechistas alicantinos, que el martes cargaron contra Mazón al entender que su estrategia solo es fruto de una campaña política «egocéntrica» y que «busca la propaganda». Diferentes dirigentes de Vox tildaron la iniciativa de Mazón de «vergonzosa» y aseguraron que «no hace nada positivo para España ni para la libertad». Consideran, a su vez, que si el jefe de los populares quisiera oponerse a los indultos acudiría a Madrid a la concentración de Unión 78, pero organizando esta versión alicantina «solo busca rédito electoral». El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Mario Ortolá, indicó que «Vox no va a colaborar para tapar una concentración impulsada por una plataforma de la sociedad civil. Hay que ir a Madrid. No es momento de campañitas políticas egocéntricas».

Con la asistencia o no de Vox, con esta convocatoria Carlos Mazón se ha unido al núcleo duro del partido y ha roto con el discurso moderado de influyentes barones territoriales del PP como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quienes han confirmado que no acudirán a la manifestación de Colón por cuestiones de agenda. Son muchas las voces que consideran que una nueva foto de Colón puede «dar aire» al Gobierno de Pedro Sánchez. Por el contrario, Mazón ha preferido seguir la línea de Pablo Casado, Teodoro García Egea, e Isabel Díaz Ayuso, y, de hecho, ha querido también popularizar el término «a la valenciana» como ya hizo la lideresa en su campaña electoral, dando a conocer el «modus vivendi» de la Comunidad de Madrid. El presidente de la Diputación de Alicante abogó este martes por una «contestación a la valenciana» contra los indultos a los presos independentistas y los «sueños de anexionismo» a Cataluña. «Me gustaría tener una voz propia, una voz a la valenciana», declaró tras anunciar en la sede local del PP de València, junto a la portavoz en el Ayuntamiento, María José Catalá, que el PPCV presentará mociones en todos los ayuntamientos y en las Cortes para rechazar los indultos a los independentistas catalanes.