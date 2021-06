Vox Alicante no va a secundar el acto que el PP está preparando contra los indultos en Alicante. A través de un comunicado, la formación ha anunciado que no acudirá a ninguna protesta organizada "por ningún partido político de forma paralela al gran acto de la plaza de Colón en la provincia y con evidentes fines partidistas que únicamente buscan patrimonializar, contraprogramar y tapar una convocatoria nacida y organizada por una plataforma de la sociedad civil". Según el comunicado "no es momento de realizar campañas políticas personalistas o que busquen encumbrar a unas determinadas siglas políticas así como dividir a los españoles que quieran manifestarse contra la concesión de indultos a delincuentes condenados". En su opinión, "es momento de enfrentarnos a otro oscuro episodio protagonizado por el gobierno socialcomunista traidor de Pedro Sánchez que busca arrodillar el orden constitucional vigente".

Los ultraderechistas han hecho llamamiento a todos los alicantinos que puedan para que acudan en masa a la plaza de Colón, en Madrid, el próximo domingo 13 de junio a las 12 horas, convocada por la plataforma Unión 78. "Contra el proceso de indultos a los presos golpistas del 1-O, nosotros reivindicamos la unidad de España, la soberanía nacional, el cumplimiento de la Ley, el respeto a las decisiones de los tribunales y, por supuesto, exigimos la dimisión de un Gobierno que entrega el futuro de España a sus enemigos", han asegurado.