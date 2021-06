Casado quiere ahora exportar el modelo Mazón contra los indultos a todas las provincias

La concentración alicantina tendrá lugar el domingo a las doce de la mañana en la avenida Constitución

La protesta alicantina tendrá lugar este domingo, a las doce de la mañana, en la avenida de la Constitución, junto al Teatro Principal, y copiando este mismo modelo, la portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, también hará lo propio en el Mercado de Colón de la ciudad de València. Está previsto que Castellón también se sume, aunque no se ha confirmado la ubicación. Durante el acto se instalarán mesas para la recogida de firmas, dentro de la campaña que el PP ha iniciado en toda España y que tendrá continuidad más allá del día de la protesta.

Aunque la formación de Arrimadas no secunda el acto, el diputado Javier Gutiérrez asistirá a título personal

Desde el equipo de Mazón aseguran que la dirección nacional no marcó una directriz para pedir a los dirigentes y afiliados que acudieran a Colón, por lo que a nivel provincial se decidió plantear esta idea. El entorno del presidente ha hecho un llamamiento a las agrupaciones provinciales para que busquen un lugar significativo de su capital en el que poder desarrollar esta concentración y recogida de firmas y, a su vez, ha informado a los grupos locales para que participen en el acto de Alicante.

Todo ello, en cualquier caso, en un contexto en el que la convocatoria alicantina contra los indultos va a tener ausencias llamativas porque no va a unir de nuevo en las calles al PP, Vox y Ciudadanos, como previsiblemente ocurrirá en Madrid. Si el martes fue Vox el que se desmarcó de la protesta, este miércoles fueron los dirigentes de Cs quienes confirmaron que no respaldarán oficialmente esta convocatoria. Sin embargo, los dos diputados provinciales que sostienen a Mazón como presidente de la Diputación no se ponen de acuerdo en si deben acudir o no. El portavoz naranja, Javier Gutiérrez, aseguró que, «sin lugar a dudas», todos los cargos que están en contra de los indultos acudirán a título personal porque «entendemos que esta situación es contraria a ley y a las decisiones judiciales». Sin embargo, la vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, apostilló que, aunque Ciudadanos está en contra de los indultos, no secundará actos convocados por otras formaciones políticas, por lo que sólo acudirá a las protestas organizadas por organizaciones civiles.

La medida de gracia del Gobierno abre otro frente en las Cortes

Mata reta al presidente de la Diputación a protestar en Cataluña y Ortiz alega que está en riesgo la democracia

El más que probable indulto a los presos del «procés» también se ha colado en el debate parlamentario de las Cortes Valencianas. La medida de gracia que ultima el Gobierno central ha comenzado agitar el tablero autonómico y las diferentes siglas políticas, a derecha e izquierda, afianzan posiciones para marcar perfil propio e intentar desgastar al contrario. Todo apunta a que la confrontación se disparará hoy, durante la sesión de control al presidente, Ximo Puig, pero desde ayer los síndics comenzaron a desplegar su estrategia sobre este polémico asunto.

El PSPV cree que la «sombra» de los indultos ya es una victoria para España porque ha «dividido» al movimiento independentista catalán, según señaló Manolo Mata, que afeó al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que impulse concentraciones como la de la plaza de Colón, en Madrid. «Si tiene narices, que vaya a Cataluña», dijo el socialista, que cree que el aspirante único a liderar el PPCV quiere ganar protagonismo «y está haciendo el ridículo». Los otros dos socios del Botànic, Compromís y Unides Podem, se mueven en la misma línea, porque el conflicto «requería una solución política» y «el enfrentamiento no beneficia a ninguna parte», señalaron, respectivamente. Mientras, el PP, con su síndica al frente, Eva Ortiz, acusó a Pedro Sánchez de poner en riesgo la democracia e «intentar tapar delitos gravísimos»; Ciudadanos considera que «a los españoles de bien no se les perdona nunca nada»; y Vox alertó de que la medida «pondría en riesgo el Estado de Derecho».