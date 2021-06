La deuda supera los 51.000 millones en la Comunidad y el Consell se escuda en la infrafinanciación

La Comunidad Valenciana ha batido un nuevo récord de número rojos. La deuda autonómica ha alcanzado los 51.117 millones de euros en el primer trimestre del año, 310 millones más que a cierre de 2020, lo que supone el 49,4% del Producto Interior Bruto, según el último informe publicado por el Banco de España. La región encabeza así el ranking de las más endeudadas con relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha (41%) y Cataluña (38%), aunque en términos absolutos es la segunda por detrás de Cataluña, que acumula 80.399 millones de euros. Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, estos resultados «refuerzan la urgencia de acometer la reforma del modelo de financiación para que las autonomías podamos encarar la recuperación en igualdad de condiciones».

La lectura que hace el responsable de finanzas de la Generalitat no es del todo negativa si se tiene en cuenta, subraya Soler, que en ese periodo la Comunidad ha sido una de las autonomías que menor incremento de su deuda ha registrado. En concreto, mientras que la media de las regiones españolas ha experimentado un incremento del 1,22%, la valenciana ha crecido en un 0,61%, prácticamente la mitad. Además, se ha conseguido reducir el coste de la deuda. Si en el primer trimestre se ha situado en el 0,68%, muy por debajo del pico del 5,12% que llegamos a pagar en 2012, la media del año 2020 fue del 0,79%, siendo la segunda autonomía que paga menos por su deuda, sólo superada por La Rioja. Esto es así, recalca el titular de Hacienda, porque se ha llevado a cabo «un importante esfuerzo y un ejercicio de responsabilidad» para reducir el coste de la deuda. Por ello, explica, durante el año 2020 refinanciamos un total de 2.238,5 millones de euros que nos permitieron un ahorro de 37,9 millones. Y en el año 2021 ya se han refinanciado 1.000 millones, con un ahorro de 27,1 millones adicionales.

Una de las cifras que Hacienda pone sobre la mesa para realizar una radiografía de lo que ocurre en la Comunidad es que casi el 85% de la deuda es con el Estado. En su mayoría está ligada al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir, a los recursos que se solicitan «para financiar todas los servicios sociales fundamentales que no podemos cubrir por la evidente infrafinanciación que sufre la Comunidad», insiste el conseller.

Para Vicent Soler, «somos la comunidad más endeudada por una sencilla razón, porque no disponemos de los ingresos suficientes para financiar el conjunto de las políticas del Estado del Bienestar y además hay una clara inequidad entre los recursos que reciben nuestros ciudadanos respecto a los de otras comunidades». En este sentido, considera que «tenemos un gasto público por valenciano un 16% inferior al de la comunidad mejor financiada, por lo que es evidente que nuestro problema no es en ningún caso de exceso de gasto sino que procede únicamente de falta de recursos. Ya hay una diferencia per cápita entre la comunidad más financiada y la valenciana de más del 30%, más de 700 euros por habitante», indica.

Por todo ello, el conseller ha urgido al Ministerio de Hacienda a atender los criterios de la Generalitat Valenciana para que el Fondo Covid 2021, dotado con 13.000 millones, incluya un tramo para compensar la infrafinanciación, que se produce, asegura, por la necesidad de acudir al FLA para financiar recursos básicos.