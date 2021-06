Nueve alcaldes de la provincia se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros por eludir a la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes ha decidido actuar contra todos los alcaldes que no rinden cuentas y no han informado en tiempo y forma de la relación anual de contratos correspondiente al año 2020. Ante los constantes requerimientos, el organismo liderado por Vicent Cucarella les ha dado un ultimátum y les ha amenazado con sanciones que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, y que tienen que salir de sus propios bolsillos para forzarles a asumir las responsabilidad de no haber entregado la documentación requerida.

El órgano fiscalizador ha iniciado un procedimiento conminatorio y ha informado de la imposición de multas coercitivas mediante las que nueve alcaldes de la provincia estarán obligados a pagar entre 600 y 3.000 euros. Además de los regidores, también han sido apercibidos los presidentes de las mancomunidades que tampoco han remitido la relación anual de contratos del año pasado, después de que se hayan sobrepasado ampliamente los plazos concedidos y no se haya recibido ninguna respuesta a los requerimientos previos de información planteados hasta el momento.

Los alcaldes a los que se insta a enviar la documentación son Jaume Llinares (Compromís), de Altea; Rogelio Taverner (PSOE), de Benigembla; Javier Navarro (PP), de Benillup; Juan Molina (PP), de La Cañada; Bernabé Cano (PP), de La Nucía; Nelson Romero (PSOE), de La Romana; José Juan Reus (PP), de Llíber; José Sampere (PSOE), de San Fulgencio; y Eduardo Dolón (PP), de Torrevieja. La Sindicatura ha impuesto estos pagos a título personal como primera autoridad o, en todo caso, al personal responsable, los cuales tendrán que efectuar directamente el abono, sin que puedan derivarlo a las arcas municipales. Según apuntan los responsables del organismo a este diario, el objetivo es que «la ineficacia de un alcalde no repercuta en las cuentas del pueblo».

Desde la institución explican que los responsables políticos han recibido multitud de avisos durante meses y, sin embargo, han hecho caso omiso, por lo que se ha decidido hacer públicos estos incumplimientos para forzarles a presentar la documentación relativa a los contratos de 2020. Aunque las multas ya se han impuesto, la voluntad del organismo es que «la sangre no llegue al río» por lo que les dará la posibilidad de cumplir con su obligación y enviar la documentación durante los próximos días para librarse del pago. El importe de las sanciones se ha calculado teniendo en cuenta la importancia de la perturbación sufrida, la intencionalidad y la actividad que hubiera podido realizar para cumplir los medios materiales y personales disponibles, y la capacidad técnica y económica del obligado. En concreto, y de acuerdo con lo anterior, la Sindicatura de Comptes ha iniciado el procedimiento de imposición de multa coercitiva a los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos de un total de 26 ayuntamientos. Además de los apercibidos en la provincia de Alicante, en Castellón figuran en la lista Chóvar, Fuentes de Ayódar, La Vall d'Uixó, Les Coves de Vinromà, Navajas, Peñíscola, Teresa y Villamalur. Finalmente, en la provincia de Valencia están Ademuz, Alcublas, Cheste, Fontanars dels Alforins, Gavarda, La Pobla del Duc, Massalfassar, Paiporta y Quatretonda.

También se ha iniciado el procedimiento de imposición de multa coercitiva a diferentes presidentes de las mancomunidades. En la provincia de Alicante, han recibido sanciones la Depuración Aguas Residuales Margen Izquierdo del Segura - Vega Baja, Font de la Pedra, La Foia de Castalla, Mancomunidad de Calp, Murla y Vall de Laguar - Pozo Lucifer, Servicios Beneixama, Camp de Mirra y Cañada, y Servicios Promoción Económica Vega Baja. En Castellón figuran Alto Mijares, Turística del Maestrazgo Castellón-Teruel, mientras que en la provincia de Valencia las multas han ido a parar a Costera de Ranes y Rincón de Ademuz.

Dolón (PP): «No ha habido dejación»

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), explica que el problema que ha tenido con la Sindicatura de Comptes se generó después de que el técnico que gestionaba el expediente se marchara del Ayuntamiento. Su traslado, sumado a los problemas para subir la documentación a la plataforma habilitada por la Sindicatura, provocaron la demora en la presentación de la información. «Esa plataforma era incompatible con el sistema que tenemos, pero me comprometo a que los documentos estarán listos el lunes o el martes», asegura Dolón, quien supo de esta sanción ayer, a través de este medio de comunicación.

Romero (PSOE): «Nunca nos había pasado»

Nelson Romero, alcalde socialista de La Romana, señala que el retraso en la presentación de la relación anual de contratos correspondiente al ejercicio 2020 se produjo por un problema en la plataforma digital. Al parecer, cuando los técnicos fueron a incluir los datos, el sistema los borró por error, por lo que tuvieron que partir de cero. Según el alcalde, nunca les había ocurrido algo así, por lo que se comprometió a que en las próximas horas enviarán toda la documentación. «Lo estamos preparando todo para enviarlo cuanto antes y cumplir el plazo para no ser sancionados», sostiene Nelson Romero.