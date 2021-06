Los pesos pesados del PP cierran filas con la protesta en Alicante contra los indultos

Los pesos pesados del PP de la provincia exhibirán hoy su apoyo al presidente, Carlos Mazón, en la protesta que ha organizado en Alicante contra los indultos a los condenados del procés, como acto complementario a la concentración de la plaza de Colón, en Madrid, en la que está previsto que PP, Vox y Ciudadanos vuelvan a escenificar su unión, como ya ocurrió en 2019. La iniciativa que Carlos Mazón anunció esta semana va a ser secundada por los dirigentes más destacados a nivel provincial, que se han tomado esta recogida de firmas como una ofensiva contra la decisión del Gobierno y, a su vez, como una forma de tratar de desgastar a Ximo Puig. A la concentración acudirán diputados provinciales y autonómicos, alcaldes, concejales y la práctica totalidad de la ejecutiva provincial.

A la misma hora que el trío de Colón se reúne en Madrid, los populares alicantinos condenarán la decisión de Pedro Sánchez en la puerta del Teatro Principal. Eso sí, en la versión alicantina no estarán Vox ni Ciudadanos, que han decidido desmarcarse al entender que es un acto partidista al haber sido convocado por una formación política y no por una asociación como en Madrid. Cuando Carlos Mazón dio a conocer esta propuesta no cerró la puerta a la asistencia de otras fuerzas políticas, pese a que sabía que una foto conjunta iba a hacer difícil diferenciar cada uno de los posicionamientos. Es cierto que el PP no invitó a ninguno de estos partidos, pero en todo momento mantuvo que quien quisiera ir sería bienvenido. Sin embargo, Vox y Ciudadanos han confirmado que no asistirán para no dar visibilidad a Carlos Mazón en su carrera por liderar el PPCV. Pero, aún así, el dirigente alicantino se ha asegurado un acto con solera. El partido activó el lunes la maquinaria para movilizar a sus cargos más importantes y, desde entonces, las adhesiones no han hecho más que sucederse.

Además de ganar notoriedad, el objetivo de Mazón con este gesto es tratar de buscar votos en el espacio de la derecha, con la mirada puesta, sobre todo, en captar electores de Vox, ante la casi desaparición de Cs del tablero político. También quiere llevar esta polémica a la escena autonómica ante el respaldo de los grupos del Botànic a la medida de gracia a los presos del procés.

La totalidad de dirigentes del PP consultados han asegurado que no se quedarán en medias tintas para rechazar unos indultos que, en su opinión, «pueden hacer saltar por los aires el Estado de Derecho». Así se manifestó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, haciendo hincapié en que es «inaceptable el intento de justificar el incumplimiento de las condenas y que se intente suavizar y reducir las consecuencias de unos hechos de una gravedad tremenda». También precisó el diputado autonómico José Císcar que cualquier muestra de rechazo a los indultos le parece positiva. Por su parte, el alcalde de Finestrat y diputado provincial, Juan Francisco Pérez Llorca, consideró que «utilizar el indulto para asegurarse el gobierno es poner en riesgo la separación de poderes del Estado». Mientras tanto, desde la izquierda defienden la necesidad de esta medida de gracia y creen que es una buena solución para volver a la vía del diálogo con Cataluña.

La concentración y recogida de firmas de hoy en Alicante también va a ser exportada al resto de provincias de España. Así lo confirmó Génova a este diario, asegurando que instalarán mesas en las plazas de la Constitución de las principales ciudades de España. En la Comunidad, el PP valencianizará estas concentraciones con la celebración de forma simultánea de un acto en las tres provincias, con el que quieren dar una imagen más amplia de las protestas y facilitar que los ciudadanos que no puedan desplazarse hasta la plaza de Colón de Madrid puedan también expresar su rechazo.