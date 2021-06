Puig y Moreno Bonilla elevan la presión sobre el Gobierno: se alían contra la infrafinanciación

La Comunidad Valenciana y Andalucía han acordado impulsar un encuentro bilateral entre los gobiernos que presiden Ximo Puig (PSOE) y Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), respectivamente, para acercar posturas en torno a una reivindicación compartida por ambas regiones: la reforma del sistema de financiación. Los dos territorios se sienten agraviados por el reparto de fondos y sus líderes buscarán puntos de unión para exigir al Ejecutivo central modificaciones que permitan una distribución más equitativa. La reunión entre presidentes está prevista que se celebre en septiembre en Sevilla, pero antes se producirá otra entre los consejeros de Hacienda de ambas comunidades, con tal de cerrar los flecos sobre el contenido y las diferentes propuestas que se pondrán sobre la mesa. Con ello, los dos dirigentes autonómicos -uno de cada signo- elevan la presión sobre el Gobierno central, y, de paso, Puig tiende puentes con uno de los barones del PP más alejados en estos momentos de Pablo Casado y la actual dirección de su partido, que, a la sazón, es quien ha arropado a Mazón en su carrera hacia la presidencia del PPCV.

El Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, no ve factible a corto plazo la posibilidad de alcanzar un gran acuerdo político para articular un cambio de modelo de financiación, pero Puig parece estar convencido de que se encuentra ante una carrera de fondo en la que lo importante es la perseverancia. Su estrategia contempla sellar pactos a derecha e izquierda para sumar aliados en su cruzada contra la infrafinanciación. En ese contexto, la cumbre programada entre ambos presidentes tiene especial trascendencia si se tiene en cuenta que la Comunidad es la de mayor peso poblacional gobernada por un presidente socialista, mientras que la andaluza es la que cuenta con mayor número de residentes de toda España y, además, está liderada por un popular. Todo ello enmarcado entre regiones de la España periférica que reivindican su potencial y la igualdad de oportunidades.

El contacto entre Puig y Moreno Bonilla para abordar esta cuestión se produjo la semana pasada en Barcelona, tras la reunión anual del Cercle d’Economia, donde el líder valenciano confirmó al andaluz que acudiría a Sevilla «para trabajar conjuntamente en lo que es necesario», la consecución de «un sistema justo» para todas las comunidades. Ayer, fue el presidente andaluz quien propuso públicamente conformar un «frente común» para reclamar al Gobierno una financiación justa para ambas comunidades, ya que son en este momento las más «damnificadas» por el actual sistema, según dijo en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press. En cambio, el socialista trató de rebajar la tensión y subrayó que no es partidario de ese lenguaje de confrontación. «Se trata de sumar. No me gusta hablar de frente común, me gusta impulsar una solución definitiva a la cuestión de la financiación que garantice la igualdad. Singularidad entre territorios e igualdad entre ciudadanos», reivindicó.

Moreno manifestó ser partidario de presionar a Sánchez para que asuma que hay que hacer un nuevo modelo de reparto de fondos o, al menos, introducir «elementos correctores». Amenazó incluso con acudir a los tribunales. Puig, por su parte, rechazó que se trate de una lucha partidista y apeló a la necesidad de defender el interés general de los valencianos, «y una parte de esos intereses son bastante concordantes con los de Andalucía», esgrimió.

A principios de julio, además, está prevista una reunión entre la Comunidad y Baleares para fijar una estrategia común para reactivar la economía y crear empleo donde también se abordará la reforma de la financiación. Con ello, Puig sigue adelante en su objetivo de tejer alianzas que, en cualquier caso, siguen elevando la presión contra el Ejecutivo central en materia de reparto de fondos. Todo ello después del mazazo recibido por la Plataforma por una Financiación Justa, que acudió la pasada semana junto a la patronal CEV, partidos políticos y sindicatos a reclamar soluciones a la titular de Hacienda sin obtener un compromiso expreso, lo que ha tensionado el Botànic, especialmente a Compromís, que invistió a Sánchez como presidente a cambio de una promesa incumplida.

Indultos para «avanzar hacia la concordia»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, considera que los indultos del procés suponen una «iniciativa a favor del reencuentro» y defiende que todos, y en particular los partidos de la oposición, deberían de apoyarlos porque, a su juicio, «la respuesta no puede ser más Colón, ha de ser más Constitución y Constitución es más diálogo». El jefe del Consell cree que, más allá de beneficiar a los interesados, lo importante es «el interés general de la ciudadanía, siendo una manera de avanzar hacia la concordia y eliminar la discordia», por lo que sostiene que mantener el enfrentamiento es una opción «muy equivocada».

Partidario de «federalizar» para unir el país

Al líder autonómico valenciano, Ximo Puig, le parece positiva la propuesta del ministro de Administraciones Públicas, Miguel Iceta, de plantear una reforma de la Constitución que permita avanzar hacia una España federal. El socialista recordó ayer que el Consell se posicionó a favor: «Pensamos que el Estado de las autonomías ha funcionado adecuadamente, pero necesita elementos federalizantes que sirvan para unir. Federar es unir, y, en ese sentido, nosotros pensamos que sí es positivo», agregó. Lo más importante, dijo, es que sea una reforma que «sume a la inmensa mayoría de la sociedad española», aunque admitió que ahora es complicado.