La derecha valenciana se revuelve contra los indultos mientras la izquierda los respalda

Los indultos del «procés» impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez generaron ayer una oleada de reacciones en la Comunidad en consonancia con los posicionamientos de las principales fuerzas políticas a nivel estatal. La izquierda defendió la medida para facilitar el entendimiento con Cataluña mientras la derecha cargó con dureza.

La síndica del PPCV, Eva Ortiz, manifestó que «estar a favor de los indultos no es estar al lado de la Constitución», y añadió que «hay delincuentes que no solo no se han arrepentido, sino que, además, han dicho que lo volverían a hacer». Para los populares, la solución no está en que ganen unos u otros en Cataluña, la solución está en que no perdamos todos los españoles». La portavoz de Cs en las Cortes, Ruth Merino, consideró que « hace falta valor para decir que los indultos son lo más conforme con la Constitución» y arremetió contra el presidente del Ejecutivo: «Quizá lo único que hace falta es ser un narcisista ansioso de poder, y un vendepatrias mentiroso compulsivo», añadió en redes sociales. Ana Vega, de Vox, afirmó que los indultos son «únicamente le pago del chantaje a los golpistas».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió lealtad al PP con el Gobierno tras conocer que Pablo Casado había anunciado su intención de recurrir la medida de gracia y consideró que eso es algo que «solo genera enfrentamiento y odio». Añadió que «la propia dinámica política del PP está llevándole a un espacio de frentismo que lo único que hace es perjudicar la concordia y la convivencia en España». En la misma línea, el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, dijo sobre Casado que debe dar una oportunidad al diálogo y a la solución y que «aporte o aparte». Pilar Lima, de Unides Podem, valoró que «los indultos ponen fin a una situación de confrontación, abren las puertas al diálogo y materializan parte de una solución política para un problema político».