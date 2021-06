Micó liderará Més-Compromís con un bloque crítico de casi el 40%

Así, Àgueda Micó será la primera secretaria general de Més-Compromís que tendrá una ejecutiva formada por 45 personas. El presidente del partido es Enric Morera y los coordinadores: Vicent Marzà (Política), Maria Josep Amigó (Organización) y Amadeu Mezquida (Estrategia).

Los responsables de área son Amparo Piquer (Organización y Finanzas), Vicent Martínez (Estrategia), Vicent Pons (Comunicación), Marian Campello (Acción Política), Reis Gallego (Institucional) y Ali Izquierdo (Municipalismo).

En el área de Organización, Miquel Aleixit (secretario de Finanzas), Conxa del Rust (Transparencia), Sergi Vidal (Implantación), Mari Laviós (Acción Territorial) y Lluismi Campos (Relaciones con Compromís).

En las territoriales se integran Ignasi Garcia y Paula Cerdà (Comarcas del Norte), Iris Marco y Dolors Gimeno (Camps y Hortes), Alba Encinas y Ferran Puchades (València), Ivà Bonet y Mariam Varea (Comarcas centrales norte), Maria José García y Gerard Fullana (centrales sur) y Lluc Sirvent y Berta Galiana (Sur).

Del área de Estrategia forman parte también Carlos Villodres (Análisis y Políticas Públicas), Idoia Arreaza ( Estudios y Demoscopia) y Pablo Bellver (Acción Electoral).

La de Comunicación la refuerzan Laura Castillo (Institucional), Víctor Medina (Nuevas Tendencias Comunicativas) y Laura Ribera (Producción Comunicativa).

Y la de Acción Política Raquel Durbà (Movilización y Activismo), Pau Torregrosa (Movimientos Sociales), Ferran Barberà (Formación y convenciones nacionales), Nathalie Torres (Políticas Públicas y Sectoriales).

En el área de Institucional participan también Joan Baldoví (Política Estatal), Fran Ferri (Política Valenciana), Raquel Tamarit (Relaciones con el Consell) y Adrià Sisternes (Internacional).

Y en la de Municipalismo: Josep Manel Moret (Asesoramiento Municipal), Josep Miquel Moya (Acuerdos Municipales) y Balma Llansola (Políticas Municipales).

En el acto de clausura ha participado el líder de Más País, Íñigo Errejón, socio de los valencianistas en el Congreso y en las últimas elecciones generales. También han acudido los socios de la coalición, la vicepresidenta Mònica Oltra, los socialistas Manolo Mata y José Muñoz, Pilar Lima y Carles Fons de Podem y Rosa Pérezde EUPV.

Además, el octavo congreso nacional del Bloc, que pasa a llamarse Més-Compromís tras la aprobación el sábado del cambio de denominación, ha ratificado su ponencia política con un 75,54 por ciento de votos a favor.

La formación ha debatido y aprobado durante su congreso de este fin de semana la ponencia política, coordinada por Vicent Marzà con 417 apoyos, 133 abstenciones (un 24,09%) y dos votos en contra (el 0,36%), según ha informado el partido. Se han debatido un total de 47 enmiendas a la ponencia política. Lo que ha ocurrido es que el sector de Àlex Ruiz, reacio a cambiar el nombre, no ha votado en contra de la propuesta política de Marzà, por lo que la propuesta ideológica que ha comandado el conseller sale muy reforzada.

Marzà se ha mostrado "muy satisfecho" con el respaldo a la ponencia y, en declaraciones a los medios, ha destacado que esta "ha estado enriquecida con más del 80 por ciento de las enmiendas que se habían presentado, o bien transaccionadas o bien aceptadas", un hecho que muestra el "debate, pluralidad" y "capacidad de llegar a acuerdos" de la formación.

El coordinador de la ponencia política ha detallado que algunas enmiendas se han rechazado, como el caso de una que "trataba de suprimir una referencia al apoyo de la Ley Trans". Finalmente, se ha avalado "de forma amplísima" que esta referencia sí debe estar en el texto, "como no podría ser de otra manera", según Marzà.

"Somos referencia el territorio valenciano en igualdad y derechos y debemos seguir siéndolo", ha remarcado, al tiempo que ha señalado la apuesta de Més-Compromís por "seguir avanzando a nivel estatal, como hizo nuestro diputado Joan Baldoví presentando la propuesta de ley".

Asimismo, Marzà ha destacado la "total participación" del Congrés y ha asegurado: "No renunciamos en absoluto a nada de lo que hemos sido como proyecto, lo que hacemos es dar pasos adelante en la construcción de esa sobernía popular del pueblo valenciano y hacerlo además ampliando la base, llegando a mucha más gente, para llegar a el partido hegemónico" y construir una Comunitat "alrededor de la formación, en una apuesta de futuro y ambiciosa".

La voluntad, ha recalcado, es "salir cohesionados". "Nuestro partido sale más fuerte de este congreso, con objetivos claros para ser más fieles que nunca a las necesidades de construcción de nuestro pueblo", ha zanjado.

En los discursos, Micó ha hablado de la construcción nacional y popular del País Valenciano y ha señalado que el partido está mejor situado que nunca. 'No somos como PSOE y PP, aquí no le debemos nada a nadie', ha asegurado Micó.

Ruiz ha asegurado que el de este fin de semana es el congreso nacional más importante para el nacionalismo y ha lamentado que se diluyen conceptos como la soberanía nacional cuando se mezcla con otras luchas. Ha apelado a mantener la llama del valencianismo y ha hablado varias veces de Estado opresor español. Ruiz ha dicho parafraseando a Fuster que "seremos país o no seremos y que el encaje valenciano en el Estado está caduco. Ha llamado a no ser satélite de la izquierda española y a mantener la identidad sin complejos. En contra lo que ha dicho Micó, Ruiz señala que el partido no está mejor porque tiene menos concejales y diputados.