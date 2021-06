Puig zanja la polémica en el Botànic: entierra también la empresa de salud para farmacia y resonancias

La decisión de enterrar sine die el proyecto que ha desatado un fuego cruzado en la izquierda valenciana se ha adoptado en el búnker de presidencia. El jefe del Consell, Ximo Puig, ordenó paralizar cualquier intento de seguir hacia adelante con la empresa pública de salud tras la escalada de tensión en el Botànic. El PSPV había perdido el pulso y no quedaba más opción que reconocerlo. Fue ayer cuando Barceló lo hizo público, «tras escuchar a todas las partes». La herramienta través de la cual se iba a canalizar a todo el personal tras la reversión de concesiones y servicios quedaba absolutamente descartada, a pesar de que esa propuesta, según se subrayó desde Sanidad, contaba con el aval del Consell Jurídic Consultiu, cuyo informe recogía que la fórmula para llevar a cabo la subrogación de los trabajadores debía ser la de empresa pública. Así se lo comunicó ayer la consellera a los sindicatos integrados en la Mesa Sectorial de Sanidad. Son exactamente los mismos sindicatos con los que la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, se reunió hace una semana. En ese encuentro, la portavoz autonómica les trasladó su apoyo ante el rechazo generalizado a la mercantil sanitaria, una maniobra que desató un incendio en el Palau. Se interpretó la maniobra de Oltra como una injerencia sobre las competencias de la responsable sanitaria y una deslealtad para con el acuerdo de gobierno que apuntala el Ejecutivo tripartito. En cualquier caso, y a tenor de las reacciones, quedó meridianamente claro que su encuentro con las organizaciones sindicales y sus posteriores declaraciones públicas fueron el detonante, el génesis de la concatenación de acontecimientos que ha acabado con el PSPV cediendo a lo que sus compañeros de gobierno reclamaban cada vez con mayor vehemencia.

La determinación de no seguir hacia adelante con la empresa pública tiene especial trascendencia porque, a priori, traza el esquema que seguirán las fuerzas de izquierda para seguir desmontando el modelo de concesiones sanitarias que fue en su día impulsado por el zaplanismo. Con ello, los trabajadores que fueron en su día contratados por las empresas concesionarias de los servicios se integrarán en la plantilla de la Conselleria de Sanidad, tal y como ocurrió en 2018 en el departamento de Salud de La Ribera, que cuenta con el Hospital de Alzira. Por lo pronto, se seguirán los mismos pasos en el de Torrevieja, cuya reversión tendrá efectos desde el 15 de octubre. Aunque para los servicios de farmacia en residencias y para el de radiología no hay fecha, Cs ha presentado una proposición no de ley en las Cortes que obligará a los grupos a posicionarse. En concreto, los de Arrimadas piden estudiar la integración de la maquinaria de las resonancias magnéticas en el sistema público, garantizar una gestión única e integral del servicio y elaborar un plan estratégico para la dotación de plazas de radiología.

Oltra rebaja las críticas contra el PSPV y aplaude un sistema unitario

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quiere pasar página, al menos públicamente, tras los encontronazos con el PSPV a cuenta de la empresa pública de salud. La también consellera de Igualdad evitó ayer echar más leña al fuego tras ser preguntada acerca de las declaraciones del síndico socialista en las Cortes, Manolo Mata, que la acusó de desleal. Esta vez, la portavoz del Consell no quiso entrar al trapo y aseveró que su trayectoria política «está fuertemente marcada por la lealtad», un valor que le define. Puso en valor que, al final, se «va recuperando poco a poco un servicio público sin las fragmentaciones» del modelo de las concesiones privatizadas.

El modelo Alzira como hoja de ruta tras las concesiones

La coalición de izquierdas seguirá el modelo de reversión aplicado en 2018 en Alzira para liquidar las concesiones sanitarias. El primero, el departamento de Torrevieja (1.400 empleados), a partir del 15 de octubre. Los siguientes en el calendario son Dénia, Manises y el Vinalopó.