El PPCV encara la recta final del congreso con la regularización de sus censos como asignatura pendiente

Además del respaldo casi unánime a Mazón como nuevo líder autonómico, este proceso evidenció la escasa movilización de la militancia. Tan solo un 5% de los inscritos en los listados del PP de la Comunidad emitieron su voto, un porcentaje ligeramente inferior al número de avales que presentó Mazón para optar a la presidencia. Estos datos ponen de manifiesto que los censos están hinchados y que distan mucho de la realidad. El PP no ha depurado estas cifras desde la época de Eduardo Zaplana, cuando los comités ejecutivos sumaron a personas que no tenían ningún vínculo con la vida orgánica del partido, por el hecho de exhibir músculo y ganar adhesiones en los congresos. Una de las prácticas habituales de esa época era que los candidatos locales incrementaran el volumen de los censos para alardear del apoyo que tenían. Algo similar ocurrió, por ejemplo, en la guerra interna entre Joaquín Ripoll y Francisco Camps.

Según ha podido saber este diario, en los listados actuales se incluye incluso a personas que han fallecido. Es verdad que en este proceso congresual que está viviendo el PP se ha distinguido entre los militantes que pagan y los que no, y solo se ha permitido participar a todos aquellos que están al corriente con las cuotas, pero, sin embargo, los populares aseguran que no disponen de un listado oficial de quienes sí han abonado los recibos, por lo que la cifra real que mantienen es la de 134.000 inscritos, como si la pérdida de poder institucional no les hubiese afectado en nada. No obstante, fuentes del partido señalan de forma extraoficial que son conscientes del problema y calculan que la cifra real ronda los 20.000 afiliados. También han explicado a este medio que las estructuras orgánicas provinciales históricamente han tratado de evitar la depuración de los datos porque sería una forma de perder influencia y de reducir su número de compromisarios en el congreso, puesto que su participación depende de la afiliación. Lógicamente, esta situación fue idéntica en el congreso provincial del PP en el que Carlos Mazón se convirtió en presidente hace justo un año. De las 70.000 personas que figuraban como militantes populares en la provincia, participaron cerca de 3.000. La provincia es la organización territorial con más afiliados de la Comunidad y la segunda de toda España, lo que permite a la ejecutiva exhibir músculo y llevar importantes delegaciones a los procesos congresuales. El PP no ha querido detallar el número de inscritos que forman parte de sus censos en Valencia y Castellón, pero sí ha asegurado que Alicante es la provincia que más delegados llevará al congreso.

El PP de la Comunidad Valenciana está ultimando los preparativos de su decimoquinto congreso regional, que se celebrará el próximo sábado en el Palau de Les Arts Reina Sofía de València, y en el que se elegirá a Carlos Mazón como presidente del partido al haberse proclamado como único candidato a dirigir la formación. El también presidente de la Diputación volverá a contar con el apoyo de la cúpula del partido, puesto que Pablo Casado y Teodoro García Egea han confirmado su presencia. El dirigente alicantino sucederá en el cargo a Isabel Bonig, quien renunció a presentarse a la reelección y abandonó el acta de diputada autonómica y la primera línea de la política por no contar con la confianza de la actual dirección nacional de PP. En cuanto a la escasa movilización de este proceso congresual, el equipo de Carlos Mazón entiende que es lo habitual cuando no ha existido una fuerte disputa entre dos bandos, puesto que el aval inicial de 12.000 personas frente a los 250 de Anaya ya dejó claro desde el inicio que Carlos Mazón tenía la presidencia prácticamente amarrada. De cualquier forma, desde el partido aseguran que se va a proceder a una regularización de los censos para distinguir entre afiliados que pagan y simpatizantes, pero reconocen que es un procedimiento complicado que requiere de mucho trabajo para hacer una labor de comprobación y contactar con personas que han podido cambiar de teléfono, de domicilio o de correo electrónico. Añaden que no tienen partes de defunciones y que, si la familia no lo comunica, no tienen manera de saberlo. Desde el PP hacen hincapié en que tener hinchados los listados no es una exhibición de poder territorial, sino que lo califican como una falta de regularización ante el «descomunal trabajo que supone tenerlos al día».

Con los municipios en el foco de la nueva estrategia

Uno de los retos que se ha marcado la nueva dirección del PP es alicantinizar sus primeros movimientos orgánicos y, con ese objetivo, va a crear un nuevo órgano para potenciar el municipalismo. Carlos Mazón ha decidido crear un consejo de alcaldes del PP de la Comunidad Valenciana, que consistirá en exportar las experiencias de gobierno que el partido tiene, sobre todo en la provincia de Alicante, para que puedan servir de referencia. Este órgano estará presidido por el alicantino Luis Barcala como alcalde más importante de la Comunidad.