El PPCV cancela el acto previo al congreso con un millar de asistentes confirmados

Desde la dirección aseguran que eran muchos los interesados y que no podían elegir "para que unos fueran y otros no", por lo que finalmente se ha decidido anular el evento y directamente celebrar el congreso del sábado en el Palau de Les Arts Reina Sofía de València, y en el que se elegirá a Carlos Mazón como presidente del partido al haberse proclamado como único candidato a dirigir la formación. El entorno de Mazón apostilla que en el Palau de Les Arts sí que se podrá garantizar la seguridad puesto que los asistentes están obligados a llevar mascarillas y a mantener la distancia. "Aunque fuera al aire libre en una cena la gente puede pasarse horas sin mascarillas y hemos considerado que no es prudente organizar un evento tan multitudinario en unas circunstancias como esta", han informado.

El PP ha confirmado que Carlos Mazón asistirá directamente al cónclave del sábado, en el que sucederá en el cargo a Isabel Bonig, quien renunció a presentarse a la reelección y abandonó el acta de diputada autonómica y la primera línea de la política por no contar con la confianza de la actual dirección nacional de PP, según dijo.

Mazón llega al congreso como único candidato a liderar el PPCV tras haberse impuesto en primarias al otro aspirante, José Vicente Anaya, alcalde de Ayora (Valencia), con 6.679 votos (el 95,55%) frente a los 283 logrados por su adversario (el 4,05%). Aunque se le presentó como el candidato de la dirección nacional del PP, liderada por Pablo Casado, Mazón ha negado recibir favoritismos y ha asegurado que da el paso tras “un proceso de reflexión tranquilo y ordenado” y porque se ve “capaz y con la fuerza necesaria de liderar un proyecto para todos”.

El expresidente de la Generalitat y líder del PPCV entre 2011 y 2015, el actual senador Alberto Fabra, presidirá el XV Congreso Autonómico del partido, en València por decisión del comité organizador.