«Los proyectos se tienen que renovar. Tienen que dar paso a gente nueva»

Ciudadanos defiende la regeneración en política, pero es Madrid quien ha impuesto a la nueva coordinadora regional. ¿Falta democracia interna?

La democracia interna es la asignatura pendiente de todos los partidos políticos, nunca hay suficiente. En mi partido, si la hubiera más a la hora de elegir los cargos que nos representan a todos, mucho mejor, pero no conozco ninguna voz discordante con la elección de María Muñoz. Es una gran diputada. No ha sido una elección a dedo. Sugerida, más bien, y luego aceptada por nosotros.

¿Qué queda de aquel partido que usted contribuyó a implantar en la provincia y que poco a poco se desangra?

Creo que los partidos en general, y el mío concreto, son dientes de sierra. El mío ha tenido un momento estelar, muy bueno, con 57 escaños a nivel nacional, pero estamos con diez. Hace falta mucha energía, ilusión y ganas para relanzar un proyecto de centro.

Su partido dice que Emilio Argüeso está boicoteando a Cs para favorecer al PP mientras se aferra al acta de senador. ¿Es así?

Siempre he tenido una magnífica relación con Emilio y lamento profundamente su forma de actuar, porque yo lo elegí para que me ayudara a conformar este partido en la provincia y en la Comunidad. Se ha equivocado. Hay formas y formas de acabar en política y creo que la que ha elegido no es la más correcta. Le deseo todo lo mejor en lo personal, pero en lo político le deseo todos los fracasos del mundo porque trata de dinamitar algo que él contribuyó a hacer grande. Yo sé lo que haría yo. Si no estoy de acuerdo con lo que hace mi partido pues me voy a mi casa.

Empezaron la legislatura en las Cortes Valencianas con 18 diputados y se han quedado con 13. ¿Vaticina más fugas?

Yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Puede haber alguna desafección más. A mí lo que me gustaría es que toda esta gente que se ha marchado recapacitara y volviera a formar parte de este gran proyecto, que fue muy grande y tiene que volver a serlo.

¿La pérdida de diputados condena a Cs a la irrelevancia?

Tenemos 18 escaños en origen, que ahora son cinco menos, pero hay cientos de miles de ciudadanos que han apoyado la hoja de ruta del partido. No creo en la irrelevancia en función de los números. Nuestros 13 votos son decisivos . Es una muy buena representación para apoyar multitud de iniciativas sin pensar en el color político.

¿Queda alguna ley por aprobar en la que haya puntos de acuerdo con el Botànic?

Dependerá de lo que pretenda sacar adelante el Gobierno. No se me ocurre ninguna ley más allá de la Ley Electoral. En eso ya no somos decisivos.

¿El Partido Popular ha llamado ya a su puerta?

Si ha llamado no me he dado cuenta.

¿Ha hecho oídos sordos?

He tenido conversaciones con amigos del PP y PSOE, que los tengo, con los cuales me alegro mucho de hablar y de cambiar impresiones. Cosas concretas no, ni me interesan. Uno no tiene por qué morirse siendo diputado. Se acaba la política y se acaba.

¿Terminará la legislatura en Ciudadanos?

Salvo causa de fuerza mayor, por supuesto que sí. Concurrí en la lista de Cs y espero terminar mi carrera política en Cs.

¿Cuánto le queda a su carrera política?

Veinte meses, lo que queda de legislatura. La gente no entiende que la política empieza y se acaba. Yo tengo mi profesión, soy comandante de líneas aéreas y estoy encantado, me apasiona. La política también, pero no quiero seguir siendo diputado. Ayudaré a mi partido en todo lo que pueda para que este proyecto se relance, seguiré apoyando a Cs, pero no en la primera línea. Los proyectos se tienen que renovar. Tienen que dar paso a gente nueva.