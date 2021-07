El modelo de financiación del PP dejaría a la Comunidad con 374 millones menos

El modelo de financiación autonómica que propuso el PP el pasado sábado dejaría a la Comunidad con 374 millones menos. Si se aplicara el sistema de 2002, tal y como planteó Pablo Casado, se agravaría la discriminación respecto al funcionamiento del modelo de 2009, ahora vigente. Pero es que, además, si se tiene en cuenta el objetivo que se persigue para lograr un equilibrio territorial, con la fórmula que impulsó José María Aznar, se perderían 1.450 millones.

Lo cierto es que ni el modelo de 2002 del PP, ni el de 2009 del PSOE han resuelto la marginación que sufre esta autonomía. La Comunidad Valenciana arrastra un problema estructural que genera graves consecuencias en su desarrollo económico y social. Todos los partidos políticos coinciden en que el actual sistema lastra a este territorio al ser el que peor financiación tiene per cápita de toda España, lo que se traduce en peores servicios públicos. En este contexto, todas las miradas se fijaron el sábado en la convención regional del PP para saber si Génova ofrecía una fórmula contundente para buscar unos criterios más justos. Es verdad que Pablo Casado abordó el tema pero su forma de hacerlo no dejó indiferente a nadie. En primer lugar, se comprometió a cambiar el modelo de financiación autonómica de España al entender que el vigente de 2009 que impulsó Zapatero «ya no sirve», por lo que dijo que el modelo del PP es de 2002, que, en su opinión, se basa en el «factor de adaptación y renovación» porque se ocupaba de las «comunidades infrafinanciadas» y dijo que «hay más demografía de la que reconoce el sistema», y donde «cada ciudadano tiene menos fondos para cubrir sus servicios básicos», una situación que también afecta a Murcia. En 2002, la Comunidad estaba seis puntos por debajo de la media y ya perdía la partida con el resto de autonomías. El problema se alargó los años posteriores llegando incluso a estar 12 puntos por debajo del promedio nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero incluyó en 2009 varios aspectos que mejoraron la anterior fórmula al incorporar un volumen de recursos adicionales. También se actualizó la población, puesto que en el reparto entre 2002 y 2008 se recogían los habitantes de 1999 y no se tenía en cuenta que el aumento de censo en algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, generaba nuevas necesidades de gasto que no eran cubiertas. Pero aún actualizándose los criterios, la Comunidad seguía siendo la que menos recursos por habitante recibía. En estos momentos, cada valenciano percibe 237 euros menos que la media estatal, o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10% y 29% menos de recursos, respectivamente. Y es que los valencianos se enfrentan a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia con la mochila cargada de discriminación. Mientras otras autonomías como Cantabria o Galicia siempre han disfrutado de un sistema muy ventajoso para alimentar sus arcas, la valenciana ha tenido un volumen muy inferior de fondos. Consciente de la importancia que tiene este asunto, Carlos Mazón se ha sumado al resto de partidos para exigir equidad. Sin embargo, la propuesta que Pablo Casado hizo el sábado dejó al nuevo presidente regional a los pies de los caballos. Preguntado por este tema, Mazón no quiso hacer declaraciones y su equipo se escudó en que «lo que Casado quería decir es que hay que volver al modelo de 2002 en cuanto al consenso». Pero esta explicación no resultó convincente para los grupos políticos que se lanzaron ayer en tromba contra el PP para tildar de «torpeza, burla o ninguneo» la propuesta de Pablo Casado. Los socialistas le pidieron ponerse del lado del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir un sistema que enmiende «los prejuicios que provocó el PP a esta tierra» y desde Compromís y Podem también lo acusaron de querer destruir el autogobierno valenciano y de anclarse en un modelo perjudicial. Ciudadanos, con quien el PP gobierna en la Diputación, insistió en conocer la postura de Mazón y se posicionó contra el modelo Aznar y también contra el modelo de Rodríguez Zapatero.