El sector turístico se reivindica: más celeridad en las ayudas e inversión para hacer competitivos los destinos

En una cumbre bilateral entre la Comunidad Valenciana y Baleares el turismo debía tener un lugar privilegiado. Y lo tuvo. En este caso, a través de una mesa dedicada a la reactivación y a la interconexión territorial, en la que tomaron parte el presidente de la naviera dianense Baleària, Adolfo Utor; el de la compañía aérea Air Nostrum, Carlos Bertomeu; el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer; y la vicepresidenta y CEO del grupo Iberostar, Sabina Fluxà, junto al consejero de Turismo y portavoz de las Islas Baleares, Iago Negueruela; y el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira. Una sesión que si para algo sirvió fue para que el sector turístico se reivindicara y, sobre todo, planteara sus principales inquietudes en estos momentos. Unas inquietudes que, de hecho, pivotan, según dejaron claro los empresarios que tomaron parte en esta mesa redonda, sobre unos puntos bastante claros: la celeridad en la concesión de ayudas, en particular para las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo pensando en la oferta complementaria; la inyección de fondos europeos para hacer competitivos destinos que hasta ahora habían sido rentables; y la apuesta por la sostenibilidad en el transporte. Es más, Utor hizo un alegato a favor del transporte marítimo. Hasta el extremo de que llegó a decir: «El transporte aéreo no necesita defensa, pese a que es el más contaminante de todos». El presidente de Baleària fue taxativo, en este sentido, cuando proclamó que «la recuperación es imposible si no hay movilidad».

Hubo reivindicaciones, sí. Eso no quita para que, en términos generales, se coincidiera en que la situación en estos momentos no tiene nada que ver con la que se vivió en los meses más duros de la pandemia, en buena medida por los efectos que está teniendo la vacunación. El presidente de Air Nostrum, al respecto, resaltó que su compañía la semana pasada, por primera vez, ha tenido más pasajeros que en el mismo periodo de 2019 en el servicio interbalear. Por eso mismo, su demanda fue clara: «Hay que empezar a bajar el estado de alarma. No es inteligente que sobreactuemos», sentenció. Apoyaba su argumento en que los contagios no se están traduciendo en el número de muertes contabilizadas en lo peor de la pandemia.

Ahora bien, especialmente duro se mostró Gabriel Escarrer. El empresario hotelero proclamó que «no queremos turismo de excesos», y añadió que «los viajes de estudio no aportan nada al modelo turístico que queremos en el futuro». No en vano, pidió mano dura con los macrobotellones y los macroconciertos. «Este reset que ha supuesto el coronavirus es una oportunidad para definir el modelo turístico a futuro», defendió Escarrer, para quien los fondos europeos son una oportunidad única para convertir Benidorm, Palma o Magaluf en «destinos competitivos para los próximos 20 años».

Por su parte, Boira subrayó que «no se puede hablar de desarrollo logístico y competitividad exterior sin Corredor Mediterráneo» y argumentó que la intermodalidad y la integración puerto-ferrocarril protagonizarán los próximos años, por lo que las políticas deberían ir dirigidas a potenciarlas, junto a la gran apuesta por la sostenibilidad y la descarbonización.

Una inyección para fortalecer los servicios públicos

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, participó en la sesión titulada «Una respuesta diferente a la crisis». En ese marco, y tras poner el foco en que ahora se está dando una «respuesta diferente a la crisis, en comparación a la que se dio en 2008, que fue indecente», reivindicó que los fondos europeos deben servir para «fortalecer» los servicios públicos, que se han demostrado fundamentales en esta pandemia. «No puede ser que los fondos europeos se desvíen hacia las grandes corporaciones, cuya tentación es rescatarse a ella mismas, como en 2008», sostuvo Oltra.

Área de control de emisiones en el Mediterráneo

El vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, intervino en la mesa redonda «Transición ecológica y apuesta por un modelo productivo más sostenible», junto al vicepresidente del Gobierno balear y conseller de Transición Energética, Juan Pedro Yllanes. Ambos coincidieron en la necesidad de crear un área de control de emisiones en el mar Mediterráneo, al tiempo que se mostraron partidarios de «compartir retos y políticas públicas encaminadas a superar el mito del crecimiento en favor de la prosperidad compartida, y anteponer un nuevo modelo económico en el que prime la sanidad, la innovación, y la protección del territorio y de las personas».