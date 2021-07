El Consell y Baleares tienden puentes para forzar un mayor federalismo y el cambio del sistema de financiación

«Un nuevo espacio de cooperación en España: el Puente Jaume I. Un puente de 90 kilómetros, la distancia que separa los dos puntos más cercanos entre la Comunidad y Baleares, Xàbia y Es Vedrà, en Ibiza. Un punto de mar azul que quiere conectar más que personas, mercancías e intereses». Así definió el jefe del Consell, Ximo Puig, el resultado de la I Cumbre Islas Baleares-Comunidad Valenciana, que se cerró el martes en Palma. Un encuentro que se ha fijado varios retos, entre ellos, avanzar hacia un mayor federalismo y forzar la reforma del actual sistema de financiación, tal y como se desprende de la declaración conjunta que suscribieron las dos autonomías. Una declaración que parte de la «periferia central», que tan presente ha estado a lo largo del encuentro, y que, en palabras del presidente de la Generalitat, arranca de una ecuación clara: «Las asimetrías generan divergencia, la divergencia engendra injusticias, y el resultado final es la desafección», según subrayó. «Nos comprometemos con esta alianza a trabajar para reequilibrar el Estado y hacerlo más justo y que se acerque a su realidad diversa y plural», defendió la presidenta de Baleares, Francina Armengol. Ahora bien, no es la única voz de alerta que lanzaron. Reivindicaron que el reto demográfico no se puede limitar a la España vaciada. También debe tener en cuenta el impacto de la población flotante en territorios como la Comunidad Valenciana o Baleares. No obstante, Ximo Puig incidió en que ni uno ni otro territorio son solamente «tierra de vacaciones».