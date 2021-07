Mazón toma las riendas del PP en las Cortes y nombra a Rovira como portavoz adjunto

Carlos Mazón ha comenzado a articular la coordinación entre el partido y el grupo parlamentario del PP en las Cortes. El nuevo presidente popular regional se reunió el martes con los diputados autonómicos para tomar las riendas de la estrategia de oposición que el partido va a impulsar en el Parlamento autonómico y marcar así los principales ejes de acción con los que va a plantar cara a la izquierda y que van a pivotar en torno al trasvase, la financiación, la marginación que sufre la Comunidad desde Madrid y la gestión de la pandemia. A Carlos Mazón ya no le vale la estrategia de enfocar su relato desde una perspectiva alicantina, sino que debe armar un mensaje que cale en las tres provincias, un objetivo que le puede resultar más complicado al no tener el altavoz de las Cortes para ganar visibilidad. La intención de Génova por tener un control absoluto de la cúpula regional también implica la designación del diputado alicantino José Antonio Rovira como nuevo portavoz adjunto y de María José Catalá, actual secretaria general del partido, como síndica, aunque este último nombramiento no se producirá hasta dentro de unos meses.

José Antonio Rovira forma parte del núcleo duro de dirigentes en los que Mazón se ha apoyado para hacer frente al futuro. Es uno de los gestos que ha tenido la nueva dirección para recuperar a cargos de otras etapas puesto que el diputado y exdirector territorial de Educación ya acompañó a Mazón en la época de José Joaquín Ripoll. Tanto él como María José Català son dos de las personas de la total confianza de la dirección nacional, sus fieles escuderos, como afirmaron el pasado sábado en el congreso regional en el que Mazón asumió el mando del partido tras la salida de Isabel Bonig de la escena política autonómica y su renuncia al escaño en las Cortes.

El principal reto en estos momentos del también presidente de la Diputación es controlar el escenario autonómico en el que, tanto el resto de parlamentarios como el propio Ximo Puig, están acostumbrados. Ese es el camino, aún incipiente, que ha abierto para enfrentarse al enrevesado pulso político que está por llegar. En esta primera semana de toma de contacto, el nuevo líder regional no se ha mostrado ajeno a las principales problemas de la agenda valenciana como son la financiación y el agua, a cual más complicada. Tras su reunión con el grupo parlamentario popular para planificar el trabajo de los próximos meses, afirmó que «todo el partido y todos los diputados van a trabajar sin descanso para demostrar a los valencianos que hay una alternativa al desgobierno del Consell de Puig». Se trata de la primera reunión que el presidente regional ha mantenido tras la celebración de la convención del PPCV del pasado sábado. «Vamos a intensificar la labor de fiscalización a la Generalitat porque en estos momentos los valencianos necesitan a los mejores al frente del barco y no los tienen», señaló el dirigente alicantino.

Durante la reunión, el presidente del PPCV propuso al diputado José Antonio Rovira como nuevo portavoz adjunto del grupo y aclaró que todos los diputados son miembros natos de la junta directiva regional. En el encuentro, celebrado en el salón del edificio de grupos parlamentarios de las Cortes, se acordó intensificar reuniones periódicas con asociaciones, entidades e instituciones para recoger sus reivindicaciones. «El nivel de reto que tienen los diputados es mayúsculo porque el nivel de fiscalización que merece el Gobierno valenciano es mayúsculo».