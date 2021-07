La Diputación promocionará rutas de la Guerra Civil como oferta cultural

Una de las pocas mociones que este miércoles contó con un acuerdo unánime por parte de los grupos políticos fue la propuesta socialista para potenciar la memoria democrática.

La moción presentada por el PSOE, en la que se incluyó una enmienda de Ciudadanos, hará posible que el Instituto de Cultura Juan Gil Albert lleve a cabo acciones específicas relacionadas con la memoria histórica, con el fin de promover el estudio y la difusión en este ámbito en colaboración con los colectivos de la provincia y también muestra el compromiso de la Diputación para que el Patronato de Turismo Costa Blanca incluya la promoción de diferentes rutas de la memoria como elemento de oferta turística en esta provincia, así como la puesta en marcha de una convocatoria de subvenciones destinada a ayuntamientos para la señalización y musicalización de lugares e itinerarios de la Guerra Civil con el objetivo de favorecer su promoción como oferta turística y cultural. El grupo socialista consiguió el apoyo de todos los grupos de la corporación provincial a su propuesta para que la institución participe y fomente acciones para promover el estudio y la difusión de la memoria democrática.

La diputada socialista Irene Navarro remarcó que la institución era la única que no actuaba en esta materia desde la aprobación de la Ley Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunidad Valenciana de noviembre de 2017. Navarro apuntó que «no tiene sentido que la Diputación, con toda la significación histórica que tuvo nuestra provincia en el final de la Guerra Civil, fuera la única que no colabora en el desarrollo de esta ley. Es difícil de entender que la Diputación de Alicante no favorezca acciones como la búsqueda de víctimas, la recuperación y puesta en valor del patrimonio».

La moción, tras una negociación entre la diputada socialista y la responsable de Cultura, Julia Parra, se aprobó con una enmienda del grupo Ciudadanos.