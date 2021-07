La implantación de las 32 horas de trabajo semanales ha enfrentado este miércoles a los grupos firmantes del pacto del Botànic, que defienden esta medida para racionalizar los horarios, y a los de la oposición, que lo ven "una burla" y una propuesta electoralista.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate, en el pleno de las Cortes Valencianas, del dictamen de la comisión especial de estudio sobre los usos de tiempos para impulsar políticas concretas de racionalización de los horarios, que se votará este jueves, y al que se han presentado dos votos particulares por parte del PP y Vox.

El dictamen, presentado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, y al que se han añadido varias enmiendas del PP y Ciudadanos, plantea, entre otras cosas, fomentar la implantación gradual de las 32 horas de trabajo semanales, y estudiar si se puede avanzar el horario de apertura de los comercios.

También aboga por la adopción de medidas que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en los diferentes subsectores comerciales, y por impulsar jornadas que combinen en una misma semana el teletrabajo y la presencialidad, e incluir en el teletrabajo protocolos de desconexión digital.

Propone, además, acordar con los agentes de ocio nocturno una limitación horaria que asegure el descanso y la tranquilidad de los barrios, e instar a los medios de comunicación a que los programas de máxima audiencia acaben antes de la medianoche, entre otras muchas medidas.

Para el Botànic, el dictamen de la comisión es "transversal, valiente y progresista", no solo para la Comunidad Valenciana, sino también para el conjunto de España, y busca cambiar la cultura del tiempo en la sociedad, consciente de que esos cambios "no serán de hoy para mañana" pero sí "marcan el camino".

La oposición, sin embargo, ha considerado que las medidas recogidas en el documento no van solucionar los problema de los ciudadanos, pues muchas de ellas son competencia del Gobierno central y están pensadas con fines electorales, además de pretender controlar la vida de los ciudadanos.

La principal discrepancia se ha puesto de manifiesto en la propuesta de implantar de forma gradual las 32 horas de trabajo semanales, algo que, según el PP debe acordarse en el marco de la negociación colectiva y del Estatuto de los Trabajadores, mientas que Ciudadanos cree que primero debería estudiarse su impacto.

El diputado del PP Felipe Carrasco ha preguntado por el coste que tendría aplicar esta medida, y ha acusado al PSPV, Compromís y Unides Podem de haber despilfarrado el dinero de los valencianos con una comisión diseñada para "hacer bandera" de la reducción de la jornada laboral.

El diputado de Ciudadanos Fernando Llopis han incidido en las mismas críticas, y ha planteado que muchas veces el problema no son los horarios sino la distribución de las horas, mientras que desde Vox, Rebeca Serna ha instado a dejar libertad a los ciudadanos para que organicen su tiempo como quieran.

Desde la otra bancada, la socialista Rosa Peris ha defendido la reducción de la jornada laboral para apostar por modelos que atienden más a la productividad que al presencialismo, pero ha destacado que no existe "ni la voluntad ni la posibilidad" de aplicarla de forma inmediata.

Ha destacado que el dictamen recoge muchas otras medidas encaminadas a racionalizar horarios y mejorar la conciliación dela vida laboral y personal, que "no serán de hoy para mañana, pero que sí marcan el camino".

Mónica Álvaro (Compromís) ha insistido en que "no se piden cambios radicales pero sí reflexionar y avanzar", pues "el tiempo de trabajo no es el único tiempo" y "seguir sacrificando nuestras vidas en pro de un prenseciallismo mal entendido" no tiene sentido.

Desde Unides Podem, Cristina Cabedo ha afirmado que no hace falta trabajar más para producir lo que ya producimos, sino que es necesario "flexibilidad para producir mejor", y ha defendido que se trata de un "un dictamen transversal, valiente y progresista".

El documento, que se votará este jueves, contará con los votos a favor del PSPV, Compromís y Unides Podem, y en contra del PP y Vox, mientras que Ciudadanos prevé abstenerse, salvo que desde el botànic les planten algún acuerdo a las enmiendas que mantienen.