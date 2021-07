El plan estrella de Mazón sobre el agua arranca sin el consenso de los grupos de la oposición

Calma tensa y calculada en el primer pleno de la Diputación de Alicante tras la entronización de Carlos Mazón como presidente del PPCV. Centrado, al menos durante este miércoles, en su papel institucional, el dirigente alicantino tenía mucho interés en ocultar los conflictos que existen entre el gobierno y la oposición, pero no logró evitar que los grupos escenificaran el abismo que los separa. Y lo hicieron sin apenas discutir. Así de extraño.

El pleno de la Diputación aprobó este miércoles la modificación de crédito que permitirá dotar de un total de 10 millones el Plan Más Agua con el que se pretende reforzar las inversiones en infraestructuras hídricas en la provincia. Es la apuesta del PP en la Diputación para no mostrarse ajeno a la polémica por el trasvase, convertida en una de las banderas de su oposición a la izquierda. La propuesta salió adelante con el apoyo de los grupos popular y Ciudadanos y la abstención del grupo socialista y de Compromís.

Gobierno y oposición demostraron, por enésima vez, que ni tan siquiera pueden remar en la misma dirección en los principales problemas de la agenda política valenciana. La falta de información sobre las bases del plan inversor fue uno de los motivos que dio el PSOE para no apoyar la propuesta. El PP se comprometió a hacer una reunión con la oposición para explicarlo todo, pero el portavoz socialista, Toni Francés, denunció que «todavía no se ha hecho». Es verdad que el pleno se desarrolló sin los habituales enfrentamientos dialécticos, pero no por ello estuvo exento de tirantez. Los partidos de la izquierda evidenciaron con esta actitud que, aunque las formas puedan variar de un pleno a otro, seguirán actuando en sintonía para maridar un discurso contra la gestión de Carlos Mazón. También Compromís puso el acento en las numerosas ayudas nominativas que incluía la modificación de crédito que ayer se aprobaba. Y es que, de los 10,8 millones, la previsión es destinar otra partida de 283.000 euros para subvencionar la realización de un plan de dinamización y gobernanza turística de la Vega Baja, otra de 50.000 euros para la redacción del anteproyecto del palacio de congresos de Alicante o una de 100.000 euros para ampliar la dotación de la convocatoria del Festival Provincial de Artes Escénicas. Además, se destinarán 30.000 euros para la organización de un torneo de boxeo que se celebrará en Crevillent en noviembre y cinco subvenciones de 18.000 euros cada una para la celebración de espectáculos pirotécnicos.

Tampoco hubo acuerdo en la campaña para la promoción turística. Durante la sesión plenaria se aprobó, con el voto a favor de los grupos del equipo de gobierno, la abstención del grupo socialista y el voto en contra de Compromís, otra modificación presupuestaria, en este caso del Patronato Provincial de Turismo, por 350.000 euros, importe que se destinará a subvencionar la campaña promocional para captar turismo nacional que impulsa Hosbec. La oposición justificó su falta de apoyo por tratarse de una ayuda nominativa, aunque desde el equipo de gobierno, el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, les recordó que desde la Generalitat se utilizó el mismo procedimiento para conceder la misma ayuda. Compromís se negó a apoyar la medida, además, al considerar que no tendrá ningún efecto en el turismo y que es una forma de «saltarse la ley» para contratar la publicidad de la campaña de verano del patronato de este verano.