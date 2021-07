Compromís eleva la presión contra el PSPV y pide movilizarse por la financiación

Compromís está dispuesto a llevar la batuta en solitario y convocar unilateralmente una manifestación si no lo hacen las instituciones, mientras que los socialistas tienen una postura más ambigua sobre esta protesta para no enfrascarse en una batalla contra el Gobierno. No obstante, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció la urgente necesidad de reformar el sistema, pero abogó por buscar complicidades con otras autonomías, con la vista puesta en «no romper el consenso en el seno de la sociedad valenciana». Así lo afirmó el jefe del Consell en la sesión de control en las Cortes, en respuesta a una pregunta de Fran Ferri, quien instó a plantarse y liderar una amplia movilización social. «Si no cumple con los compromisos, los valencianos no lo olvidaremos», advirtió Ferri a Puig, y pidió al Gobierno que se deje de excusas para retrasar la reforma el sistema, apuntando a la Moncloa como responsable. «Tenemos que plantarnos. No nos podemos quedar de brazos cruzados», afirmó Ferri, para instar a la manifestación: «Si no la convoca nadie, no sufran que desde Compromís la convocaremos».

El presidente de la Generalitat coincidió en que la situación es «intolerable» desde hace «demasiado tiempo», pero también señaló que, para cambiar el sistema, es necesaria una mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Congreso, en referencia al PP. Para el socialista, es necesario que el Gobierno cumpla sus compromisos, pero también cree justo valorar el tratamiento que la Comunidad está recibiendo con el Ejecutivo actual, y consideró «innegable» que hay un cambio de perspectiva, aunque no sea suficiente. Puig no descartó la movilización pero, por el momento, reiteró la necesidad de ser persistentes y actuar «teniendo en cuenta la eficacia» de las acciones que se llevan a cabo. Si en algo coincidieron PSOE y Compromís fue en los reproches a Pablo Casado por defender el sistema de 2002 que dejaría a la Comunidad con 347 millones menos. Puig acusó a los populares de «hacer el ridículo», mientras Ferri consideró que no es «imprescindible» consensuar el cambio del modelo con el PP, ya que «ha dejado claro que es parte del problema».

Durante la sesión de control, la oposición también acusó a Ximo Puig de permitir que el síndic, Manolo Mata, defienda «a un presunto corrupto investigado en el caso Azud, que podría terminar implicando al propio PSPV por financiación ilegal», a lo que el aludido aseguró no tener ninguna noticia de que el PSPV esté investigado.

Ferri culpa a Vox del aumento del machismo y la LGTBIfobia

El síndic considera que no es casualidad que desde 2017 hayan aumentado las agresiones y las palizas

La sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, contó este jueves con un momento especialmente polémico cuando el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, acusó a Vox de ser «responsable político del aumento del machismo, la LGTBIfobia y el racismo» en la sociedad. Hasta el punto que les espetó: «Ahora si quieren, me denuncian».

En su turno de intervención, el síndic criticó los ataques a colectivos «señalados por grupos de extrema derecha, los autobuses del odio, los discursos del odio en mítines y la presencia de invitados en prime time». Y, a continuación, dijo: «Ya los conocemos aquí, cobrar mucho pero trabajar poco. Ante eso, vienen las amenazas. Desde Vox dicen que se querellarán contra cualquiera que relacione el asesinato de Samuel con su formación. Aparte de vividores, son unos cobardes: son aquellos que tiran la piedra y esconden la mano», dijo.

Fran Ferri elevó el tono del debate para dirigirse a la formación ultraderechista: «Mírenme a los ojos, son ustedes los responsables políticos del aumento del machismo o la LGTBIfobia. Para eso quieren algunos sus nóminas». El síndic de Compromís reflexionó sobre el momento que están viviendo las personas migrantes, las mujeres, las personas con piel oscura y las personas LGTBI, que «asisten con preocupación y miedo al aumento de los delitos de odio ». En este sentido, consideró que «no es casualidad que desde 2017, haya habido un aumento de las agresiones, las palizas y los ataques a colectivos previamente señalados». Por su parte, Vox pidió que se retiraran las palabras de Ferri.