Los sanchistas se mantienen firmes: quieren plantar batalla en el congreso provincial pese a la caída de Ábalos

Una vez superado el shock inicial, Alejandro Soler, lejos de rendirse, ha decidido seguir la misma hoja de ruta como si el tablero del juego no hubiese cambiado en nada. El ilicitano aseguró ayer a este medio que su posición no ha variado en absoluto y que seguirá trabajando por impulsar un proyecto que reivindique las necesidades que tiene esta provincia. Soler no va a anunciar públicamente su candidatura para liderar el partido hasta que se convoque el congreso provincial, aunque en clave interna ya ha comunicado sus aspiraciones a sus compañeros. Entre las posibilidades de futuro que el diputado barajaba no contemplaba, en ningún caso, que el ministro de Transportes dejara su cargo. Y, además, justo en el momento en el que el sector sanchista, que tenía a Ábalos como referente, se estaba rearmando a través de diferentes actos públicos con el objetivo de reactivar al partido y recuperar espacios de poder frente al grupo mayoritario liderado por Ángel Franco y los herederos del pajinismo. Ya desde el sábado el escenario empezó a revolverse, pero fue este lunes cuando el grupo más cercano al exministro quiso poner las cartas sobre la mesa, a sabiendas de que todas las miradas se estaban focalizando en él, al ser el único que se ha postulado para liderar el PSOE provincial y sustituir, por tanto, al actual secretario general José Chulvi. Sus afines secundan su postura al considerar que las cosas se quedan como están y que su proyecto seguirá adelante pese a la caída de Ábalos. Entre ellos, el senador José Asensi aseguró que «esto no cambia nada. Era necesario revitalizar el partido porque estaba estancado. Las aspiraciones de Alejandro Soler no han cambiado. Vamos a seguir trabajando en la misma línea para poner de manifiesto la importancia de la provincia y de la necesidades de dar transparencia bajo un proyecto de consenso». También la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, añadió que «Soler ha hecho su trabajo y seguirá haciéndolo. Esto no tiene que afectar en nada. Seguirá con los mismos planes».

Sin embargo, cargos socialistas afines a Puig consultados por este medio aseguraron que, si Soler tenía alguna posibilidad de ser el hombre fuerte de la provincia, las ha perdido y que ahora el partido se va a dedicar a formar una dirección de consenso, eso sí, sin él como secretario general, según apostillan. Aseguran las mismas fuentes que la decisión de Pedro Sánchez ha desarticulado la corriente encabezada por el ilicitano y que ahora todas las familias se unirán bajo el liderazgo de Ximo Puig y sin que nadie utilice el nombre de Pedro Sánchez como trampolín. A nivel provincial, en los círculos del partido se hablaba ayer del peso que ha adquirido Toni Francés como portavoz del PSOE en la Diputación y como una de las personas que conoce más de cerca las debilidades de la gestión de Carlos Mazón como presidente de la institución provincial. Pero esta decisión competerá a Ximo Puig y una de sus personas de confianza es José Chulvi, quien ayer dijo que estará siempre a disposición del partido.

Más allá de valorar el escenario orgánico que deja esta remodelación, diferentes dirigentes socialistas interpretaron, en clave valenciana, la estrategia anunciada el sábado por Pedro Sánchez con base en el refuerzo de la figura de Puig. La secretaria autonómica Toñi Serna afirmó que «esta provincia es tan diversa que no sobra nada y podemos caber todas y todos. Ximo Puig ha demostrado la necesidad de un equipo coral». También destacó la directora territorial de Presidencia de la Generalitat en Alicante, la oriolana Antonia Moreno, que Alicante seguirá trabajando por el trasvase, el Corredor Mediterráneo o la financiación. Y todos coincidieron en el giro que se ha dado para reforzar el municipalismo: «Somos los alcaldes los que hemos hecho frente a esta crisis desde la primera línea y ese trabajo se ha valorado», según Toni Francés. En la misma línea el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, indicó que el respaldo al municipalismo «aportará la visión de lo que pasa en las ciudades y pueblos».

El PP critica que Teresa Ribera siga al frente de Transición Ecológica

La secretaria general del PP de la provincia, Ana Serna, ha lamentado este lunes que al presidente del Gobierno «se le haya olvidado cesar a la ministra que más daño está haciendo a la provincial de Alicante», en referencia a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que continúa al frente del ministerio. Serna ha afirmado que, igual que Sánchez «se ha cargado a una ministra como González Laya por la crisis con Marruecos, o a Celaá por enfrentarse a gran parte de la comunidad educativa, esperábamos que acabara también con Teresa Ribera por la crisis hídrica que ha generado, especialmente en las comarcas del sur de la provincia».