La demora de las ayudas de la Diputación de Alicante a los autónomos abre otra batalla con el Consell

La Diputación de Alicante ha incrementado este año un 50% las subvenciones a autónomos, pymes, micropymes y profesionales de la provincia para elevar la cuantía de seis a nueve millones de euros. Este programa se aprobó hace cinco meses en el Palacio Provincial, pero la realidad es que, a excepción de uno, los ayuntamientos todavía no han empezado a cobrar. Sobre la base de este dato objetivo, la Diputación y la Generalitat se han enzarzado en una nueva discusión por la que, una vez más, son los municipios los que pagan los platos rotos. Carlos Mazón ha acusado a Ximo Puig de bloquear las ayudas con mucha burocracia después de haber tramitado ante la Dirección General de la Administración Local la solicitud de informes sobre la inexistencia de duplicidades, un papeleo que se demoró durante meses y que, según el PP, retrasó todo el proceso.

En estos momentos, la mayoría de ayuntamientos han elaborado ya sus bases y han pedido la concesión de ayudas a la Diputación, que a su vez, ha contestado favorablemente a 115 solicitudes con un importe que ascendería a 7,7 millones. Con ese trámite resuelto, los alcaldes podrían pedir un adelanto del dinero o, por el contrario, esperar a que los autónomos presenten los papeles para poder justificar las transferencias y, posteriormente, solicitar el dinero exacto a la institución. Según aseguran fuentes de la Diputación, no hay ni un solo ayuntamiento que haya pedido el adelanto del dinero. De hecho, la Diputación solo ha pagado al municipio de Confrides porque ha sido el único que ha presentado la pertinente justificación. El resto de consistorios está en proceso de tramitación o incluso algunos todavía no han redactado las bases, porque el plazo se cerrará el próximo 30 de noviembre. Esta situación ha generado un cruce de acusaciones entre la izquierda y la derecha. El director general de Administración Local, Toni Such, ha pedido a Mazón que «se lo haga mirar» por responsabilizar primero al Consell y posteriormente a los ayuntamientos: «La realidad es que está dejando clara su incapacidad de gestión una y otra vez». También reprocha Compromís que este paquete de subvenciones no se incluyera en la misma convocatoria del Plan Resistir de la Generalitat para eliminar burocracia. El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, lamenta que las empresas no tienen capacidad para presentar más solicitudes, al igual que los ayuntamientos pequeños. Fullana acusó a Mazón de meter «la pata y de hacer lo mismo que hizo con la DANA, con el Plan Resistir o el Fondo de Cooperación». Por su parte, el equipo de gobierno en el Palacio Provincial se escuda en que ha resuelto con celeridad todas las solicitudes que se han registrado y argumenta que «pese al bloqueo del Consell», la Diputación ha agilizado el proceso para prestar especial atención a sectores como la hostelería.

La Comunidad ya tiene asignados 1.000 millones de fondos europeos

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer que la Comunidad Valenciana ya tiene asignados cerca de 1.000 millones de euros procedentes del fondo Next Generation EU para el ejercicio de 2021. El jefe del Consell se refirió a la próxima llegada de 9.000 millones que recibirá España, lo que constituye «una gran oportunidad para dar un paso adelante en la inclusión, la igualdad de oportunidades, el avance y la prosperidad», dijo. Puig apostilló que la Comunidad concurrirá a todas las convocatorias de fondos de recuperación que se abran, y que actualmente ya se cuenta con 483 millones correspondientes al React, y 462 millones del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.