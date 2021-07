Mazón se une a los hosteleros para pedir el pasaporte covid en interiores para evitar más restricciones

Ante el anuncio del presidente de la Generalitat sobre la posibilidad de adoptar nuevas restricciones en unos días si la incidencia sigue subiendo, los populares han querido hacer piña con uno de los sectores más afectados por estas medidas. "Antes de que se sustancie cualquier cierre o endurecimiento salvaje, creemos que el pasaporte covid para interiores es una propuesta sensata y valiente que ayudaría a aliviar las esperanzas ya mermadas del sector", según ha afirmado Mazón, que ha puesto el foco en los datos de vacunación de los jóvenes de esta Comunidad y ha defendido la gestión sanitaria de otras comunidades como Madrid en cuestiones como la autocita o las vacunaciones nocturnas. "La Generalitat queda desacreditada cuando limita a los jóvenes pese a que es el Gobierno valenciano el que no llega a la media nacional de vacunación", ha apostillado Mazón

Recordar que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconocido que la evolución de la pandemia se encuentra en un "momento delicado" y ha instado a esperar unos diez días para comprobar el impacto que tienen las restricciones aplicadas, como el toque de queda en algunos municipios. El jefe del Consell aseguró que no se llegará al mes de agosto en una situación de "plena normalidad, pero vamos a estar en la mayor normalidad posible".

Ante estas declaraciones, el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, ha hecho hincapié en que el pasaporte covid debería exigirse en todos los interiores, ya no solo bares o locales de ocio, sino también comercios y ha explicado que "las medidas seguirán aumentando y lo pagaremos los mismos. El pasaporte covid debería extenderse a todos los comercios en sus interiores para no criminalizar a la hostelería. Vivimos de esto y somos los más interesados en evitar los contagios, pero se nos ha señalado como los responsables". Fidel Molina también ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no haya atendido sus numerosas solicitudes para mantener una reunión y que el conseller de Hacienda no haya contestado a sus llamadas. "Así que comparen ustedes", ha afirmado.