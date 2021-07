Mazón y Argüeso no esconden su flirteo político

Un runrún generalizado recorrió el pasado sábado el patio del colegio Cristo de la Paz de Sant Joan, cuando el senador alicantino y exsecretario de Organización de Ciudadanos en la Comunidad Emilio Argüeso hizo acto de presencia en la toma de posesión de Santiago Román como nuevo alcalde.

El senador no compartió ni un saludo con los diputados más cercanos a la dirección nacional de Ciudadanos

El exdirigente naranja se convirtió en el centro de todas las miradas por presentarse al acto, después de que Inés Arrimadas decidiera en marzo abrirle un procedimiento de expulsión al acusarlo de ofrecer «prebendas» para potenciar el transfuguismo. Pero si su sola presencia ya despertó muchos comentarios, todavía lo hizo más la sintonía que demostró tener con el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, con quien se le vio hablar amistosamente e incluso posar juntos para hacer gala de sus «flirteos políticos», lo que extendió la idea de que Argüeso, antiguo militante del PP y vinculado tradicionalmente al zaplanismo, está a punto de dar el salto al PP y de que el desembarco de sus afines ya está pactado con el PP. Su asistencia provocó reacciones muy variopintas. Antes incluso de que Santiago Román recibiera la vara de mando, ya corría un whatsapp como la espuma en el que los asistentes se preguntaban desde cuándo Argüeso formaba parte del equipo de Mazón. Es cierto que la suya no sería una incorporación cualquiera por la capacidad de influencia que tiene entre los cargos naranja, y máxime teniendo en cuenta las conversaciones que ha tenido con la cúpula del PP para negociar la incorporación de más de una veintena de personas de su máxima confianza. Pero, pese a que algunos ya lo dieron por hecho, Emilio Argüeso no ha sido, al menos todavía, fichado por el PP. Fue invitado personalmente por Santiago Román al acto y se sentó en primera fila, justo al lado de Carlos Mazón. La mayoría de dirigentes, como el diputado provincial Javier Gutiérrez; el asesor en la Diputación César Martínez; el secretario de Acción Institucional, Jesús Gimeno; la portavoz en Elche, Eva Crisol; o la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez lo saludaron con cordialidad, aunque no ocurrió lo mismo entre el sector más próximo a la dirección nacional. De hecho, el senador no compartió ni un solo saludo con los diputados Emigdio Tormo, Fernando Llopis o María Quiles.

Emilio Argüeso, que durante años ha tenido prácticamente todo el poder orgánico e institucional de Cs en la Comunidad, siempre ha mantenido una relación fluida con Carlos Mazón. Es cierto que en estos momentos al presidente regional del PP el futuro de la formación naranja ni le ocupa ni le preocupa, pero también es verdad que, tras la OPA lanzada por Teodoro García Egea para la reunificación de la derecha, el acto de Sant Joan fue la clara evidencia de que el PP tiene las puertas de su partido abiertas para los posibles fichajes de los cargos de Ciudadanos que quieran dar el salto, en su estrategia por ocupar su espacio electoral.