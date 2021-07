Compromís busca el apoyo de los partidos para trasladar al Congreso la presión por la financiación

La unidad política que requiere la lucha contra el maltrato financiero que vive esta Comunidad se mantiene en las formas, pero se pierde cuando se baja al detalle. El sistema de financiación autonómica que relega a esta autonomía al furgón de cola a nivel nacional se ha convertido en la principal reivindicación de cada grupo político y, de hecho, se ha plasmado en manifestaciones en Madrid y declaraciones institucionales para tratar de actuar, al menos de manera puntual, con una sola voz a la hora de defender el mismo posicionamiento ante la falta de fecha del Gobierno para el nuevo modelo que sustituya al caducado de 2014. Sin embargo, en el día a día la financiación sigue siendo un arma arrojadiza entre los grupos cuando tratan de concretar las acciones que se deben poner en marcha para abordar este tema como uno de los principales problemas estructurales que sufre la Comunidad. Con el objetivo de unirse en torno a la búsqueda de soluciones para poner fin a esta discriminación económica, el presidente de las Cortes y diputado de Compromís, Enric Morera, ha abogado por ampliar la base de consenso y trasladar al Congreso una declaración unánime para que este problema tenga una traslación efectiva en Madrid.

Ximo Puig, Presidente de la Generalitat: «Hay una situación de falta de equidad y es urgente que se aborde»

La idea es que los diputados valencianos, además, presionen al Gobierno para que «se respete la Constitución y el principio de igualdad» en el futuro modelo. Esta unidad, a juicio de Morera, se podría plasmar después de verano en el Debate de Política General. En la presentación de los datos de la actividad parlamentaria del curso 2020-2021, el presidente de las Cortes destacó este martes la necesidad de un nuevo modelo de financiación y señaló que todos los partidos deben ir a una. Sobre la posibilidad de repetir la manifestación de 2017 contra la infrafinanciación, fue más ambiguo que el síndic de Compromís, Fran Ferri, y se limitó a remarcar que esta decisión depende de los partidos y que las acciones se deben concretar para que la unidad sea más explícita: «Es de una gran inconstitucionalidad y es momento de la unidad a la hora de concretar acciones y de altura de miras», dijo, para situar la financiación como uno de sus objetivos de legislatura al frente del Parlamento y del partido que preside: Més Compromís, el hasta hace poco llamado Bloc Nacionalista Valencià.

Carlos Mazón, presidente de la Diputación: «Ximo Puig no está haciendo todos los esfuerzos que tendría que hacer»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también hizo referencia ayer a la financiación para afirmar que se deben abordar dos cuestiones básicas: «La suficiencia financiera del conjunto del sistema autonómico y, por otra parte, la distribución de los recursos». Según añadió, de lo que se trata es de abordar esta situación como un acuerdo y no como una confrontación entre territorios. «Nunca haré frentismo en esta cuestión porque no es unas comunidades contra otras». El posicionamiento de Puig despertó las críticas del líder regional del PP, Carlos Mazón, que acusó al barón socialista de no hacer «todos los esfuerzos que debería» para presionar al Gobierno.

Enric Morera, presidente de las Cortes: «Es momento de tener unidad para concretar acciones y altura de miras»

Por otro lado, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, también hizo declaraciones ayer sobre la financiación por las 80.559 facturas que el Consell va a abonar por importe de 1.030 millones gracias a la llegada del FLA ordinario del tercer trimestre y del extraordinario de julio procedente del Fondo de Liquidez Autonómico, que está integrado en el Fondo de Financiación de las comunidades autónomas. «Es cierto que la llegada del FLA nos permite saldar nuestros compromisos de pago con proveedores, pero es un instrumento de respiración asistida al que no deberíamos tener que recurrir si obtuviésemos los recursos que nos corresponden del sistema de financiación autonómica», dijo Vicent Soler.

Morera: «Las elecciones podrían ser netamente valencianas»

El presidente de las Cortes defiende una convocatoria electoral independiente de otras en la Comunidad

Enric Morera cree que separar las elecciones autonómicas del resto daría mayor visibilidad y fuerza a las reivindicaciones valencianas, además de centrar la campaña. Y, aunque este martes dejó claro que es una prerrogativa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mostró su confianza en que el también líder del PSPV atenderá las sugerencias del resto de partidos del Botànic.

Ruth Merino, Síndica de Ciudadanos: «El objetivo es conseguir un sistema justo y equitativo»

Con este mensaje, Enric Morera se mostró en contra de que los comicios de 2023 vuelvan a coincidir con los generales, como pasó hace dos años tras el adelanto acordado por Puig, que generó el malestar de los cargos de Compromís, que entendieron que la decisión del jefe del Consell había sido una deslealtad. El presidente de las Cortes se sumó a las voces de Compromís que abogan por una convocatoria electoral única en la Comunidad Valenciana con el objetivo de marcar agenda política propia, y también auguró que, hasta 2023, la legislatura será larga, estable y «tranquila» a nivel nacional y autonómico. «Hay mucha estabilidad y un gobierno que está haciendo su trabajo; las próximas elecciones podrían ser netamente valencianas», declaró, para añadir que «Pedro Sánchez ya ha anunciado que la legislatura será larga, con lo que, si el presidente del Gobierno tiene la estabilidad suficiente para alargar su mandato, no tendrían por qué coincidir».

En clave interna, tras el reciente congreso que acordó el nuevo nombre de Més Compromís para el Bloc Nacionalista Valencià, Morera reivindicó el valencianismo para «mejorar las condiciones de vida del pueblo valenciano y su forma de ser dentro de un mundo global» como establece el Estatuto de Autonomía.